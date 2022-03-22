國產金針菇驚傳驗出李斯特菌 彰化衛生局：全面下架追查來源與去向

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，一度指向彰化縣菇類生產合作社供應，不過，合作社出示檢驗報告，證明國內未檢出金針菇含李斯特菌。經彰化縣衛生局調查，彰化縣菇類生產合作社只負責行銷，該批產品的農場總公司為台中尚旺農場，另外，實際負責出口的公司在高雄，衛生局已要求現場金針菇產品先行停止販售，追查合作社產品來源及是否在國內流通。

合作社人員表示，這批金針菇在國內檢驗時，都未驗出含李斯特菌，為何出貨到美國卻被驗出，這仍有待釐清；他還說，李斯特菌攝氏70度就可以殺死，美國傳出吃了菇類致死案例，主要是美國人有生吃習慣，但台灣則沒有生吃習慣，所以沒有傳出這個的問題。

彰化縣衛生局指出，經查此次被驗出受李斯特菌汙染的金針菇，來源主要來自台中農場7到8家、彰化1家及雲林 ，但雲林家數待查，至於該批號是否在國內流通範圍，正稽查比對中。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，合作社金針菇的供貨主要是台中、雲林及彰化，彰化是集散地，確切來源及去向還待清查，已要求合作社所有金針菇停止販售及下架。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，從衛福部食藥署確認訊息，供貨到國外的是彰化縣菇類生產合作社，目前知道菇類生產合作社是有點像一個集貨的中心，很多金針菇的來源其實是來自台中、雲林及彰化，此次被檢出李斯特菌來源，目前正在做清查，首先，來源很可能在養殖或是處理的過程中，出現汙染，這需要去查清楚。

至於彰化縣菇類生產合作社部分，衛生局及農業員稽查人員今天下午已經到現場稽查，葉彥伯說，已要求業者暫停販售及抽驗，此次被國外檢出被李斯特菌汙染的金針菇，是不是國內也有銷售及銷售的去向，衛生局也正在釐清，如果釐清之後，也會通知食藥署及相關縣市，做進一步處理。

葉局長表示，目前金針菇來源多數來自於外縣市，目前正在先釐清貨源，目前看來彰化生產的金針菇比例低一點，李斯特氏菌是受土壤汙染產生，熟食風險較低，生食風險較高，目前國內針對李斯特菌在生熟食的監測，規範還有待中央釐清，目前請廠商先停止販售。同時，也要弄清楚貨物銷售到國外之後的處理過程，是否有遭受到汙染，都有待中央去釐清。