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軌道起火竟要司機員快速通過 北市議員批北捷枉顧安全

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北捷運新埔站在3月11日發生電扶梯失速事件，台北市議員簡舒培今開記者會再爆，同天台大醫院站發生軌道起火事件。記者潘才鉉／攝影
台北捷運新埔站在3月11日發生電扶梯失速事件，台北市議員簡舒培今開記者會再爆，同天台大醫院站發生軌道起火事件。記者潘才鉉／攝影

台北捷運新埔站在3月11日發生電扶梯失速事件，導致30名乘客摔成一團，台北市議員簡舒培今開記者會再爆，同天台大醫院站發生軌道起火事件，且在起火原因不明的情況之下，不僅為停止列車，反而要求司機員快速通過。北捷表示，根據新修正的程序，若火勢可控制，為減少對旅客的影響，列車能依限速40公里通過。

簡舒培與民進黨中正萬華區參選人邵維倫、士林北投區參選人陳賢蔚開記者會指出，3月11日上午9時許，信義淡水線往台大醫院站的軌道發生起火事件，依據捷運公司的高運量行控中心工作說明書，當發生站間軌道失火事件時，運務控制員應依「站間軌道失火事件處理流程簡核圖」進行作業及檢核；且未確認安全前，應防止列車通過該區域。 

簡舒培表示，根據民眾爆料的影片中顯示，當司機員回報行控中心後，行控中心在未確認現場情況，也不知道是哪裡起火的情況之下，未防止列車通過，反而要求司機員快速通過。此舉無疑是違反該工作守則，置乘客生命財產安全於不顧。

陳賢蔚表示，根據過去經驗，2015年4月5日晚間9時，捷運板南線後山埤站至昆陽站間軌道同樣發生軌道起火事件，當時捷運公司慎重處理，9時16分起火燃燒、18分要求旅客下車改搭其他列車，確定狀況排除後，43分才開放全線通車；反觀這次3月11日的事故中，捷運公司僅僅花4分鐘，也未再三確認軌道無恙，就貿然全線通車。

邵維倫表示，3月11日捷運台大醫院站因不明原因冒黑煙，是鋼軌下方一處絕緣基鈑因絕緣失效，他質疑，2015年的事故之後，北捷允諾未來在建置前增加絕緣基板電阻的量測值，如今是否檢測過程有疏失，才導致此次意外發生。

北捷工務處長洪銘遠表示，起火原因是軌道下方絕緣基鈑失效，電源洩漏導致高熱出現燃燒的狀況，根據新修正的程序，若火勢可控制，為減少對旅客的影響，列車能依限速40公里通過。另外，因為列車底下沒有可燃材質，且基鈑也是單一基鈑，不會往他處延燒，才讓列車慢速通過，並允諾後續將加強維修檢測等作為。

捷運 台大醫院

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