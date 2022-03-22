金針菇在美驗出李斯特菌 食藥署：非供生食台灣不驗微生物

美國食品藥品監督管理局（FDA）公告，台灣出口美國加州的200克/7.05 盎司包裝的金針菇可能被李斯特菌汙染遭回收。對於這項產品是否在台灣流通，衛福部食藥署食品組副組長鄭維智表示，農糧署仍在掌握國內流通情形，由於台灣民眾菇菌類多為熟食，但因此國內並未針對菇菌類特別訂定微生物標準，若國內驗到李斯特菌也不會下架。

根據美國FDA網站3月18日公告，一批來自台灣的金針菇被驗出有李斯特菌汙染， 這批金針菇產品為“Taiwan Best Quality Enoki Natural Mushroom***Manufacturer: Changhua County Mushrooms Production Cooperative”(彰化縣香菇合作社)，條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322" 。

根據美國FDA公告，幼兒、體弱者或老年人以及免疫系統較弱的人，若遭受李斯特菌汙染，嚴重者會致命；健康者可能只會出現短期症狀，如高燒、頭痛、僵硬、噁心、腹痛和腹瀉；而遭受李斯特菌感染的孕婦，會導致流產和死產。

鄭維智表示，李斯特菌主要是在低溫生長的微生物，若烹調溫度達攝氏72度即可殺死。而台灣的菇類多以熟食為主，因此考量風險和國人飲食情況，台灣食品中主要針對生鮮即食食品及生熟食混合即食食品訂有微生物標準，會加以檢驗；至於菇菌類則檢驗農藥殘留量和重金屬含量是否超標，並沒有特別訂定微生物標準。

不過鄭維智表示，既然業者要外銷到國外，就必須符合當地的食品法規，若美國有訂定相關標準就必須符合其標準。他也提醒，蔬菜類、菇類應徹底煮熟再吃。