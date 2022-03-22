醫護批染疫補償不透明 陳時中不反對列核定依據

醫護在防疫最前線染疫風險高，近期傳出多名確診醫護補償金遠低於預期，北市聯醫企業工會今天要求公開審核標準。指揮中心指揮官陳時中表示，不反對在公文列審查具體核定依據。

近期染疫醫療人員補償金額爭議不斷，台北市立聯合醫院企業工會今天上午與因公感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）醫療人員赴衛福部疾管署前抗議，認為醫療人員染疫補償制度不明，要求公開補償金額的審核標準及審議小組成員名單，且申請補償個案公文應詳記金額具體核定依據。

陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會中強調，為確保確診醫護補償金審查具一致性，當然有參考準則，不反對在公文上列出審查金額具體核定依據，讓獲補償者了解金額是如何算出，但為了不增加公務之餘提供幫忙的專家負擔，是否公布審查委員名單，持保留態度。

因公染疫醫療人員梁先生現身分享經歷，他任職於北市聯醫忠孝院區急診區，去年5月台灣本土疫情爆發、進入3級警戒時，堅守崗位穿著3級防護，進入高風險區協助更換病人尿布污衣床單、清洗便盆尿壺、替換氧氣鋼瓶等，卻不幸在7月時驗出陽性確診。

經過治療後，即使梁先生已康復，但至今經常性喘及胸悶等症狀仍未緩解，他忍著身體不適及同事排擠眼光重返醫院崗位，希望繼續在第一線守護社區，今年2月收到的衛福部一紙公文卻讓他無比難受。

梁先生說，那是一份因公確診醫療人員補償金公文，但內文僅說明政府對此補償金額是新台幣6.8萬元，對於金額訂定依據、衡量項目及參考標準隻字未提，「當下的心情只有錯愕，補償金額與心中所想差距太大 」。

衛福部去年3月提高染疫醫護補償金上限至新台幣100萬元，體恤在第一線力拚防疫的醫療人員。「我們不害怕染疫，但我們需要後續照顧」，台北市立聯合醫院企業工會理事長郭蕢瑩表示，雖衛福部對補償金設有上限「天花板」，卻未訂定金額「樓地板」下限及或任何評估金額的依據。

郭蕢瑩進一步指出，即使中央將設立專家審議小組審議發放金額，卻仍不願公開小組名單、徵選方式、審議標準，恐無從監督。回顧2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情期間，染疫醫護至今仍需持續治療副作用，除了醫療費用開銷甚鉅，更影響生活，COVID-19後遺症未明，政府對醫療人員補償照護應更加完善。

北市聯醫工會常務理事傅奕寧也提到，染疫醫療人員補償金額與所受損害不成比例並非單一事件，目前所知醫療人員因公染疫的補償金額均低於10萬元，比疫情期間500元防疫保單的理賠金額還低，工會拒絕毫無明確性的發給方式，將繼續偕同因公染疫當事人向衛福部提起訴願。