質疑台鐵公司化在炒地皮 鐵路工會明動員1500人抗議

台鐵公司化爭議不休，台灣鐵路工會明天將動員員工前往立院抗議，預估至少會有1500人參加，呼籲立院退回「國營台鐵公司設置條例」草案。台鐵工會今也發出給全體國人的公開信，強調為了安全，為了正義，將持續監督台鐵組織改革。

台鐵鐵路工會表示，為了監督台鐵公司化「假」改革，台灣鐵路工會曾在民國92年9月11日在凱達格蘭大道上舉行會員全體年度大 會，經過6767天後，明天再度舉行「相同」的反「台鐵財團化」陳抗活動。

台鐵鐵路工會表示，大家還記得民國8、90年代被「公司化」的台汽嗎？當時被財團接收的台汽土地之一，北車站區的北站方正土地，現今已改建成普羅大眾住不起的商辦或豪宅大樓。光這片土地助 長、疊高房價及炒房風氣，正讓整體年輕人、整體社會蒙受殷切苦果。

台鐵鐵路工會也質疑，資方組織改革的主要項目之一，就是政府亟想藉公司化名義收回大部分台鐵土地來搞所謂的高架化、地下化，到處開發新的軌道建設炒高附近房價，卻用冠冕堂皇的「償債」掩耳 盜鈴，不讓台鐵以服務大眾為目的的資產「自主」開發償債。

台鐵鐵路強調，這次的陳情抗議，除了上述主張外，剩下的訴求也全都 出自維護社會全體利益的「改革方向」，以「行車安全優先」、「反對壓低基層勞工工資」、「反對黑機關黑官漂白」、「改革須重視傳統鐵 路經營環境」等。

台鐵鐵路工會表示，之所以站出來大力主張這些訴求，最重要的是這次主導 「財團化、民營化首部曲-國營公司化」的交通部，完全無視民國92年12月11日行政院正式發函台鐵，在「低票價造成歷史債務政 府全部承接」、「服務偏鄉等造成的政府虧損政府全額補貼」、「軌道安全為主的鐵路建設、路線維修及車輛檢修保養費用由政府負擔」 及「工會可監督、協商及同意台鐵組織改革相關條例」等四大承諾下均達成，才得以再行訂定國營公司化時程。

台鐵鐵路工會也提到，鄭重警告那些在背後操弄台鐵組織改革，想獲得升官入爵的黑白兩官們，為了會員福利、為了軌道安全，為了全體國人福祉，若你們一意孤行，明天的行動將只是開端，不會是結束。