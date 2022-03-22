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清明連假將屆 公總4月1日至4月5日推多項公共運輸優惠

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局為鼓勵民眾於清明連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，自今年4月1日0時至4月5日24時止，提供多項公共運輸優惠措施。圖／國光客運提供
公路總局為鼓勵民眾於清明連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，自今年4月1日0時至4月5日24時止，提供多項公共運輸優惠措施。圖／國光客運提供

清明連假將屆，公路總局預估，連假前一天就會開始出現返鄉人潮，為了滿足民眾返鄉、出遊、掃墓的需求，也要鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，連假前一日，也就是4月1日至4月5日止，推出3項全國性國道(公路)客運優惠措施，其中包括84條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘雙解鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，以及使用電子票證搭乘46條台灣好行路線享半價優惠。

公路總局也提到，4月2日至4月5日止，針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠(租汽車者折抵200元、機車者折抵100元)。

此外，持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。

公路總局表示，為方便民眾往返花蓮，台北往返花蓮3條路線【1071】南港-花蓮、【1580】板橋-花蓮、【1663】南港-花蓮)客運業者，也在清明連假期間提供來回400元優惠票價。

以「【1580】板橋-花蓮」為例，連假期間每人來回票價只要400元，如搭配四人同行一人免費優惠措施(含回程總票價折抵200元)，4人票價僅需1000元就可以搭乘北花線客運往返，相當於該路線平日來回原票價704元的35折優惠、台鐵「板橋-花蓮」間自強號來回票價914元的27折。

國道客運 票價 花蓮

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