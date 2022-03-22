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恐怖室內二手菸 實測酒吧PM2.5濃度 空汙紫爆「12倍」

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
行政院版「菸害防制法」修正草案擬禁止電子煙、開放加熱菸，引發諸多爭議。記者曾學仁／攝影
行政院版「菸害防制法」修正草案擬禁止電子煙、開放加熱菸，引發諸多爭議。記者曾學仁／攝影

「菸害防制法」行政院版修正草案3月1日立法院一讀通過，但內容諸多爭議，包括一禁（電子煙）一開（加熱菸）、警示圖文未採用素面包裝等，另外雖然擴大禁菸場所，董氏基金會直批，老人福利機構、酒吧及夜店等仍可設置吸菸區，且3人以下的室內還是能吸菸，相較全球已有28個國家「室內完全禁菸」、65個國家「酒吧、夜店等室內全面禁菸」，我國仍然跟不上國際腳步。

世界衛生組織（WHO）指出，暴露在二手煙環境下，除了增加致癌風險，也會增加罹患冠狀動脈心臟病及死亡風險。世衛最新報告指出，二手菸「沒有」安全曝露量，接觸二手菸恐導致心臟病、呼吸系統疾病和癌症，非吸菸者若與吸菸者同住，罹癌及過早死亡風險大幅提升。世衛菸草控制框架公約（FCTC）第8條更明定，應保護民眾免於二手菸暴露的危害。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，室內空汙懸浮微粒PM2.5主要來源是二手菸、三手菸等，二手菸是A級致癌原，菸霧有超過7千種化學物質，超過250種有毒性，近93種為致癌物。研究顯示，PM2.5可深入肺部、血管內，造成呼吸系統和心血管系統傷害，長期甚至導致癌症或死亡。

林清麗指出，吸菸者身上帶有菸品燃燒後的微粒，殘留在衣服、家具上，甚至無色、無味的三手菸，更可以在室內「停留長達3個月」。根據統計，台灣年平均PM2.5濃度近21微克/立方公尺，超過71微克/立方公尺就是空汙「紫爆」，研究單位至台灣夜店實測發現，PM2.5濃度高達800微克/立方公尺，是「紫爆」的12倍。

室內設置吸菸室PM2.5更高的嚇人。根據董氏基金會資料，台灣某五星級飯店設置的合法吸菸室，室內PM2.5最高值為313微克/立方公尺，超出「紫爆」4倍，某大型購物商場吸菸室，鄰近商場婦嬰用品、遊樂樓層及男女洗手間、哺集乳室，其室內PM2.5最高值達888微克/立方公尺，是「紫爆」的12.5倍。

林清麗指出，政院版納入大專院校禁菸值得肯定，但WHO重視室內公共及公眾場所全面禁菸，全球已有53個國家及地區「夜店、酒吧全面禁菸」，我國還停留在「可設置室內吸菸室」，等於落後全球53個國家及地區。尤其新型菸品不僅只有PM2.5，還有更微小的PM0.3懸浮微粒，更是恐怖的「隱形殺手」，應將所有室內「全面禁菸」，創造真正的無菸環境。

由130個團體組成的「台灣拒菸聯盟」，依照世界衛生組織（WHO）菸草控制框架公約（FCTC）修法訴求，提出民團版5大「菸防法」修法重點，除了與政院版相同的「全面禁止加味菸」及「禁菸年齡提高至20歲」，另外包括：一，全面禁止電子煙、加熱菸等新型菸品。二，菸品容器正反面印製85%警示圖文，並採用素面包裝。三，室內公共及工作場所確實全面禁菸。四，禁止菸商具名贊助並加重違法罰緩。五，明文禁止菸商干擾菸害防制政策。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

禁菸 PM2.5 紫爆

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