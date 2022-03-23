兒童節寶貝最大 業者推出親親寶貝假期 專寵親子客群

為搶攻親子市場商機，台北遠東香格里拉於4月2日至5日兒童連假期間，限定推出童趣好玩的「香格里拉親子俱樂部」，每位僅需850元就可體驗三堂手作課程，包含繽紛粉彩畫、鑰匙圈編織、療癒禪繞畫等有趣的手作課程，讓孩子們在玩樂中學習。

也可選擇「親親寶貝假期」住房專案，不僅可免費體驗「香格里拉親子俱樂部」，還可闔家入住舒適寬敞且精心佈置的客房或套房、悠閒享受豐盛早餐，另有童趣可愛的獨家好禮讓小朋友帶回家，盡享寓教於樂的兒童節假期。

親親寶貝假期住房專案，讓孩子們快樂歡度兒童節。 圖／台北遠東香格里拉提供

兒童節寶貝最大，台北遠東香格里拉為親子家庭精心設計的「親親寶貝假期」住房專案，可選擇入住經典優雅的尊榮客房、舒適寬敞的超豪華客房、家庭友善的特選尊榮家庭客房或是低調奢華的雅仕套房，每間客房或套房可容納至多兩位大人與兩位12歲以下小孩。入住超豪華客房與雅仕套房可享免費加床服務。專案含隔日豐盛早餐，兩位小朋友可免費參加兒童節限定的「香格里拉親子俱樂部」，包含任選三堂手作課程，讓孩子邊玩邊學、快樂成長。

房內均備有吸睛有趣的兒童迷你帳篷與玩具佈置(尊榮客房除外)，還有童趣可愛的香格里拉小貴賓獨家入住禮，包含遊戲貼紙本、可愛動物小後背包、小朋友沐浴備品及香格里拉限量版台灣黑熊玩偶(尊榮客房除外)等，讓孩子們帶回家。

香格里拉小貴賓獨家入住禮，包含遊戲貼紙本、可愛動物後背包、小朋友沐浴備品及香格里拉限量版台灣黑熊玩偶。 圖／台北遠東香格里拉提供

利用兒童節四天連假享受親子時光，台北遠東香格里拉特別於4月2日至5日推出「香格里拉親子俱樂部」，預訂「親親寶貝假期」住房專案，每房提供兩位小朋友入場免費體驗，讓孩子好好放電、爸媽好好放鬆。其他賓客每位僅需850元，就可體驗三堂手作課程，第四堂課僅需加價350元。豐富多元的手作課程，包含小老虎黏土，將黏土堆疊於圓球模具之上，再為小老虎捏出小眼睛小鼻子，最特別的是，這是一款小老虎黏土存錢筒，帶回家放在家中為虎年增福添運。

香格里拉親子俱樂部手作課程-小老虎黏土。 圖／台北遠東香格里拉提供

開心做點心，由甜點師傅開班授課製作手作甜點，創造小朋友最愛的點心時光；繽紛粉彩畫，拿起五顏六色的粉彩筆條，隨心所欲勾勒出心中的異想世界；編織鑰匙圈，簡單的編織課程訓練小朋友手部協調，手作鑰匙圈超有成就感；療癒禪繞畫，享受當下的寧靜，用點線交織出無限想像的人物及圖案；日式握壽司，由ibuki日本料理師傅巧手帶領小朋友製作大人小孩都愛的日式握壽司，增加小朋友專注度及學習力。

香格里拉親子俱樂部手作課程-開心做點心。 圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉，訂房專線 (02) 2376-3266；線上訂房https://lihi1.com/FVutx。