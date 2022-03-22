台農金針菇在美被檢出李斯特菌 農糧署回應了

美國食品藥品監督管理局（FDA）公告，台灣出口美國加州的200 克/7.05 盎司包裝的金針菇可能被李斯特菌汙染遭回收，已購買的消費者，可退回購買地點並全額退款；農委會農糧署表示，這是第一次台灣農產品在美國被檢驗出李斯特菌，農糧署正派員了解中，由於出口時也經過合格檢驗才出口，不排除到生產場所再抽驗。

根據美國FDA公告，這批被回收的金針菇，來自台灣「彰化縣香菇合作社」(萬生)（Changhua County Mushrooms Production Cooperative)，條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，已先派員了解，目前「彰化縣香菇合作社」沒有拿到美方相關檢驗報告，過去也沒有被查到過，究竟是哪裡出問題，也在檢討當中，金針菇出口時也檢驗合格，由於菇類是菌絲，是否是運輸過程中出了問題，目前正在了解中。

姚志旺表示，由於國內也有鋪貨，國內並沒有檢出，產品上架衛生單位會進行抽驗；農糧署則要了解「彰化縣香菇合作社」業者的生產過程，以及出口的檢驗，目前已派員釐清事件始末，若有需要，會到農場進行複驗，加強生產端的管理檢驗。

姚志旺說，台灣出口美國的農產品，過去並沒有被檢驗出李斯特菌的例子，這次金針菇是第一次。

根據美國FDA公告，幼兒、體弱者或老年人以及免疫系統較弱的人，若遭受李斯特菌汙染，嚴重者會致命；健康者可能只會出現短期症狀，如高燒、頭痛、僵硬、噁心、腹痛和腹瀉；而遭受李斯特菌感染的孕婦，會導致流產和死產。

迄今為止，尚未報告與此問題有關的疾病。這項產品在美已暫停銷售。