偏頭痛易反覆？ 腦波設備可精準治療

【台灣醒報記者竇興韻台北報導】頭痛醫頭？小心過度使用止痛藥會使頭痛更惡化！有長期偏頭痛的民眾應接受預防性治療，「榮總陽明頭痛團隊」22日發表研究結果建議，患者在接受治療前，可先進行一次腦波評估，以便預測該治療是否有效，可協助醫師進行個人化精準治療，也讓病患免於延宕病情。

臨床上無法預測療效

世界衛生組織將偏頭痛列為十大重要疾病之一，根據最新《全球疾病負擔研究》，過去30年間偏頭痛高居失能疾病的第二位，在介於15至49歲的年輕族群中，偏頭痛更是造成失能的第一大原因。而台灣有高達200萬人患有偏頭痛，其中女性患者又是男性患者的3倍之多。

根據國際頭痛學會所發表的臨床治療指引，每月頭痛超過4天時，需考慮給予患者預防性治療。然而，臨床上即使根據指引施以治療，仍然約有四成患者的治療成效不彰。

研究腦波有關聯

榮陽頭痛團隊因此收集臨床偏頭痛患者資料，包含頭痛情形、情緒壓力、及腦波等生理量測，以探討慢性偏頭痛患者治療前的腦波與接受三個月治療後成效的關聯性。結果發現慢性偏頭痛患者，治療前的大腦視覺區腦波，顯著反映出與治療療效的關聯性。

但進行腦波評估後僅能看出治療效果，若病患大腦視覺區的α波無異常強化，有高機率在經治療後痛楚及頻率明顯改善；至於治療反應不佳者，則腦波於視覺皮質區會異常增強，此時醫師就可以針對此狀況盡速修正治療方向。

本項研究成果已於去年10月獲得國際疼痛研究協會官方期刊、也是疼痛領域的權威期刊《疼痛(PAIN)》接受刊登，未來更有望以穿戴式無線腦波進行門診快速評估，造福廣大病患。

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