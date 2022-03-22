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罕病導致雙肺破裂 長庚採「邊緣性捐贈肺」助移植救命

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
21歲的陳姓男子（左五）去年11月在長庚團隊的協助下完成「邊緣性捐贈肺」的肺臟移植手術。圖／長庚醫院提供
21歲的陳姓男子（左五）去年11月在長庚團隊的協助下完成「邊緣性捐贈肺」的肺臟移植手術。圖／長庚醫院提供

年僅21歲的陳姓男子去年健康檢查時，意外發現胸部X光異常，檢查確診為罕見的「蘭格罕細胞組織求增生症」，雙側肺臟嚴重受損，導致雙側氣胸，手術後，氣胸雖然有改善，但礙於肺臟破壞太嚴重，仍出現慢性呼吸衰竭症狀，需仰賴儀器供氧，因此需要長時間住院，只能靠肺臟移植才有機會恢復正常生活。在林口長庚及多方協助下，去年11月獲得「邊緣性捐贈肺」，長庚團隊也成功完成移植手術，幫助他重獲新生。

林口長庚內科部副部長暨胸腔內科醫師高國晉表示，蘭格罕細胞組織求增生症是一種組織球異常增生的疾病，約每一百萬名成人中，會有一到二人發生此疾病；兒童則是每一百萬人約有三到五人。蘭格罕細胞組織求增生症會侵犯身體每一個器官，引發骨頭、皮膚、肝臟、肺臟、淋巴結、骨髓等多處病變。

高國晉表示，陳姓男子就是蘭格罕細胞組織求增生症發生在肺臟，當蘭格罕細胞組織求增生症發生在肺臟時，且破壞得太過嚴重，等於就像是「末期肺病」，肺臟移植是唯一的治療選擇。不過，等待器官移植時間冗長，且肺臟移植又是胸腔外科難度中最高的，陳姓男子最後是等到「邊緣性捐贈肺」完成移植。

林口長庚胸腔外科暨肺移植團隊召集人陳維勳表示，邊緣性捐贈肺是指狀況較不佳、但仍可供移植的肺臟，相較於健康的捐贈器官移植更具難度，術後更需要仔細照顧。

林口長庚胸腔及心臟血管外科主任趙盈凱表示，陳姓男子來自於越南，從越南來台工作，而外國患者在台灣獲得器官捐贈的案例非常少見，而此次能夠快速獲得捐贈，使用邊緣性捐贈肺，主要是因為病況已經危急，不適合繼續等待。

陳維勳指出，根據國外統計，雙肺移植的存活時間能比單肺移植長3到4年。林口長庚進行的大多是雙肺移植手術，但緊急狀況下，偶爾也會使用單肺移植，移植案例數佔近五年全國案件的5成，且年存活率達91%。

林口長庚醫院肺臟移植一年存活率達91％，遠高於全台一年平均存活率71％。圖／長庚醫院提供
林口長庚醫院肺臟移植一年存活率達91％，遠高於全台一年平均存活率71％。圖／長庚醫院提供

長庚 林口 器官捐贈

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