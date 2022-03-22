歷年來規模最大！統一超商超過6,300間門市參與「地球一小時」環保行動

呼應國際淨零碳排永續共識，統一超商積極展現「綠實力」強化綠色營運，今年將擴大碳盤查範疇，更率通路之先加入CDP國際碳揭露計畫評鑑，碳排管理超前部署更與國際接軌。同時，統一超商邀請消費者於3月26日共同響應「國際關燈日」，與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作夥伴荒野保護協會攜手響應國際減碳活動「Earth Hour地球一小時」，屆時逾6,300間7-ELEVEN門市將於當天晚上8點30分至9點30分關閉招牌燈1小時，估計將可減碳4.89（公噸CO2e）的溫室氣體排放量，讓地球淨呼吸。

今年為統一超商「永續行動年」，透過7-ELEVEN具體落實「地球永續．你我日常」永續理念，今年與荒野保護協會發起「Earth Hour地球一小時」，為全球最大、每年皆有上百國家響應的節能活動，7-ELEVEN於3月26日晚上8點30分至9點30分將首度大規模串聯，估計將有超過6,300間門市關閉招牌燈參與，一小時約可省下9,750度電，相當減少4.89（公噸CO2e）的溫室氣體排放量。《DailyView網路溫度計》調查企業永續公益粉絲團網路聲量第一的7-ELEVEN把愛找回來社群邀請消費者分享居家關燈照，有機會獲得7-ELEVEN 500元商品卡，期能匯聚眾人之力、齊心護地球。

統一超商連續3年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，將ESG目標融入零售服務本業，以實踐企業永續發展，連年獲得國際評比高度肯定。統一超商於減碳議題標竿國際最高標準，今年擴大「範疇三」碳盤查範圍，將進一步橫跨上下游供應鏈，同時將首次參與CDP（Carbon Disclosure Project,國際碳揭露計畫），積極強化ESG資訊揭露，不僅為零售業之先，更優於金管會公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」相關規範，積極展現永續「綠實力」。

統一超商指出，7-ELEVEN日平均逾千人進入門市滿足生活所需，與消費者日常緊密相繫，推展綠色營運為落實ESG永續發展重點之一，2年前即導入氣候風險評估及管理機制並於永續報告書中揭露碳盤查結果，2018年起更連續4年取得溫室氣體盤查的外部認證，上千家7-ELEVEN門市採用節能照明和空調設備，於物流運輸導入環保車輛，使用取得節能標章的設備與耗材等，相關綠色營運做法均優於法規，並領先市場。今年將擴大碳盤查範疇，並加入CDP國際碳揭露評鑑，期能藉由多元減碳策略，強化綠色營運競爭力。

不僅如此，7-ELEVEN持續推動多元作法邀請消費者共同展開綠色消費，讓「地球永續．你我日常」落實到生活中，包括開發「天素地蔬」低碳蔬素食、推出雨林認證濾掛式咖啡、推廣「i珍食」惜食商品、打造便捷的電動汽機車充換電服務，讓消費者在7-ELEVEN消費的過程無形之中參與了減碳行動。