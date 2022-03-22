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忠信食物銀行遭竊 基金會嘆：有困難來申請就好了

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
忠信食物銀行會員每月可以固定點數兌換物資。圖/盧忠恕提供
忠信食物銀行會員每月可以固定點數兌換物資。圖/盧忠恕提供

位於台北市文山區安康社區的忠信食物銀行，周日深夜遭竊，物資、現金、維修費加起來損失近萬元。興毅基金會副執行長盧忠恕感嘆地說，食物銀行本來就是為了幫助社會弱勢而存在，民眾有困難可直接來申請，經訪視確認實際需求後，即可成為會員，大可不必犯法行竊。

由興毅基金會營運的忠信食物銀行，成立於2016年，在北市、新北、台南都有據點，位於北市文山區安康社區的據點則是第一個成立的食物銀行，長期服務在地的低收入居民，提供各類日常生活物資換領，也擔任社區關懷空間的角色，是鄰里間的依靠，目前會員數近270戶。

盧忠恕說，周一上午發現食物銀行的鐵窗遭破壞，店內現金、裝有罐頭、餅乾、糖果等一袋物資被拿走，經查閱監視器後，錄到一對男女在凌晨以油壓剪破壞窗戶進入行竊，「我們在文山區服務接近6年，從來沒有發生過這樣的事」他推測是這陣子食物銀行發放即期牛奶，每天引來大批排隊人潮，讓竊賊誤以為這裡是生意興隆的一般商家。

雖然店內損失不算高，成人尿布、營養品、奶粉等高單價物資都還在，但盧忠恕不禁感慨地說，食物銀行本來就在幫助弱勢家庭，如果民民眾有困難，只要填寫申請書，經訪視了解實際需求後，就可以成為食物銀行的會員，每月可用點數兌換需要的物資，不需要犯法行竊。

盧忠恕說，預計今年底還會有6、700戶的低收入戶民眾入住安康社會住宅，屆時忠信食物銀行會員可能會增加至350到450戶左右，食物銀行會加倍努力勸募物資，也呼籲社會大眾伸援手。

位於台北市文山區的忠信食物銀行周日遭竊。圖/盧忠恕提供
位於台北市文山區的忠信食物銀行周日遭竊。圖/盧忠恕提供
忠信食物銀行在北市文山區服務近6年，是不少弱勢民眾堅持的依靠。圖/盧忠恕提供
忠信食物銀行在北市文山區服務近6年，是不少弱勢民眾堅持的依靠。圖/盧忠恕提供

食物銀行 北市 監視器

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