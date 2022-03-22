台灣金針菇被檢出李斯特菌 這族群要特別留意

台灣外銷金針菇被驗出李斯特菌污染。腎臟專科王介立醫師今在臉書粉絲專頁發文表示，美國FDA公告（https://reurl.cc/OpK4xX），台灣外銷美國的金針菇，被加州衛生機關檢驗出李斯特菌而必須回收，而這批被回收的台灣金針菇，出口公司名稱為「彰化縣香菇合作社」（Changhua County Mushrooms Production Cooperative)，條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322”。

李斯特菌感染途徑，主要是透過食用被李斯特菌汙染的食物或水，國外案例調查報告曾發現生菜、哈密瓜、未經殺菌程序的乳製品、未經充分加熱的熱狗及火腿等即時肉品及煙燻鮭魚等食品造成李斯特菌感染，國內則曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即時肉品等檢出李斯特菌。

依衛福部疾管署歸類，李斯特菌引發的疾病為第四類傳染病，民眾接觸到李斯特菌後，免疫力正常者不易遭受感染，即使感染也僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀。

但年長者、免疫力低下族群感染後，主要呈現敗血症及中樞神經系統感染等侵襲性感染的相關症狀，其中以腦膜炎、腦膜腦炎較為常見，症狀有發燒、頭痛、頸部僵硬、意識混淆、失去平衡感、痙攣等。而孕婦多僅呈現類流感症狀，但感染後可導致流產、死胎或早產。至於新生兒感染後，容易引發敗血症或腦膜炎，可能出現發燒、皮膚紅疹、活動力變差等症狀。

此外，李斯特菌症是人畜共通傳染病，少數病例是經由直接接觸李斯特菌而感染，如獸醫或畜產工作者經接觸帶菌動物或家畜排泄物而感染。而人與人間的直接傳染仍是相當罕見，除孕婦可經由胎盤傳染給胎兒，或新生兒於產婦分娩，經過產道時感染外，目前尚無人傳人的案例。

李斯特菌症目前無疫苗可預防，此菌於冷藏室的4℃條件下可持續生長繁殖，需加熱至72°C以上才可殺死，因此，熟食及謹慎處理食品、避免汙染是最重要的預防方法及相關注意事項。

1. 處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

2. 處理生食後須徹底洗雙手及器具

3. 牛肉、豬肉、禽肉或魚肉等肉類應澈底煮熟。

4. 分切瓜果後應盡早食用，避免置於室溫超過4小時或冷藏超過保存期限

5. 避免食用未經殺菌的生乳及其乳製品

6. 對於易腐敗的食品，如海鮮、禽及畜肉類等，以及即食性食品，如分切的生鮮蔬果、涼拌蔬菜及肉類等，宜盡早食用完畢。

7. 高風險族群應避免食用低溫保存的肉醬、即食肉類加工品，如熱狗、煙燻海鮮等，即食食品為先行製成並存放供人即食的生菜沙拉、三明治或壽司、剩菜及未經殺菌程序的乳製品，若要食用，請於食用前充分加熱。處理食物時，應避免熱狗等即食肉類加工品的汁液接觸到其他食品，並於處理後澈底洗淨雙手及器具。