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吃了恐致死 台灣彰化金針菇在美驗出李斯特菌遭回收下架
台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染。食藥署表示，正調查該項產品是否在國內流通。
根據美國FDA網站3月18日公告，一批來自台灣的金針菇被驗出有李斯特菌汙染， 這批金針菇產品為“Taiwan Best Quality Enoki Natural Mushroom***Manufacturer: Changhua County Mushrooms Production Cooperative”(彰化縣香菇合作社)，條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322" 。
食藥署表示，正在和美國釐清這個狀況「確認是否屬實」，另外也正在調查這項產品是否在國內流通。
綜合媒體報導，李斯特菌症在2018年1月列為法定傳染病，短短一年，已成傳染病死亡人數排行榜第五位，感染的163人中，有24人死亡，多數是老人和免疫力不全者；若孕婦感染，則會釀死胎或早產。
FAD公告指出，該批金針菇日前已發派到各通路賣場，目前已回收下架，另已購買的消費者要求退費。目前尚未傳出消費者健康受影響。
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