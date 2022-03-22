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國家植物表型體分析中心動土 更先進科技監控植物生長

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建。記者黃寅／攝影
全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建。記者黃寅／攝影

全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建，農委會主委陳吉仲說，以往穀物、水果研究在基因體的研究進展快速，可是針對作物的性狀、抵抗病蟲害等就沒那麼受重視，此中心成立後，因引進荷蘭先進技術，可更有效監控作物的生長，縮短時間，並有助糧食的生產和供應。

農委會農業試驗所所長林學詩舉例，以往對作物的觀察都得用人工拿尺去量測，也僅在溫室裡，此中心成立後，場地擴大並引起荷蘭的天車系統，可以在天車上附掛掃描設備、高光譜測備和多光譜設備等，掃過去之後，很快就能把數據收回來，就可以更快的速度分析。

他說，像是把病菌灑在不同作物品種上觀察，那一種作物的抗病效果佳，透過此中心就可以很快的觀察出來。以稻作的育種分析而言，以往要8到10年，但在此中心因為有先進輔助設備，6至8個年就可以完成，可以節省人工和成本。未來可以成為智慧、快速、精準栽培及耐候育種基地，並供產學研一起提升農業研究。

農試所指出，近年全球性極端氣候發生的頻率增加，嚴重影響糧食生產與供應的穩定性，而耐逆境作物選種與精準栽培系統的建置，成為農業突破困境的解決之道。農業試驗所在行政院支持下投資1億3千8百萬打造此中心。

此中心是國內首座整合型的大型表型體分析設施， 預計4年設置完成，包含智慧環控溫室及田間等級的表型體設施，涵蓋目前最先進的影像分析軟硬體，提供我國農業研究學群、農業生技、種苗、跨國表型體策略聯盟進行精準表型體研究之標竿場域。

目前各國的農業研究單位乃至於大型國際種子公司，為因應未來極端氣候變遷的挑戰，亦已紛紛投入建置智慧環控溫室、自動化植物表型體分析之各種軟硬體設施。國家植物表型體分析中心將能結合次世代基因型技術，打造智慧快速精準耐候栽培及育種平台，維護台灣糧食的永續生產與安全。

全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建。記者黃寅／攝影
全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建。記者黃寅／攝影
全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建。記者黃寅／攝影
全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建。記者黃寅／攝影
全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建，因引進荷蘭先進技術，可更有效監控作物的生長，縮短時間，並有助糧食的生產和供應。記者黃寅／攝影
全台第一個「國家植物表型體分析中心」上午動土興建，因引進荷蘭先進技術，可更有效監控作物的生長，縮短時間，並有助糧食的生產和供應。記者黃寅／攝影

荷蘭 農委會 基因

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