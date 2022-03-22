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健保署納多項兒童治療新藥給付 調部分負擔為病人福音

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
健保署長李伯璋說，調整部分負擔是讓真正需要新藥、新科技、新特材等治療病人有機會得到健保給付。記者林伯東／攝影
健保署長李伯璋說，調整部分負擔是讓真正需要新藥、新科技、新特材等治療病人有機會得到健保給付。記者林伯東／攝影

健保署今公告納入多項兒童疾病治療藥物，包括兒童甲狀腺癌、膠質細胞瘤等共7項罕見實體腫瘤的創新標靶藥物；另健保放寬現行給付呼吸道融合病毒感染高危險群的早產兒病患，其出生懷孕周數至32周；同時也放寬治療兒童黴菌、潰瘍性結腸炎用藥，預計總受惠人數近900人。健保署表示，近期部分負擔調整，即是希望讓需要新藥治療病人，有機會得到健保給付。

健保署於2月17日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」(簡稱藥物共擬會議)，在醫藥界、付費者代表及病友團體共同努力下，通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案。

健保署醫審及藥材組長戴雪詠說，基於人道立場，藥廠研發新藥時，很少進行兒童臨床試驗，且兒童治療用藥的安全性與耐受性更為第一考量。針對治療兒童甲狀腺癌等罕見實體腫瘤的TRK抑制劑口服larotrectinib成分創新新藥，研究顯示有很好的治療效果，經與廠商完成協議，於今年3月1日起納入給付，預計未來5年內每年約有23名病患受惠，平均每人藥費297萬元，全年預估健保支出6800萬元。

另現行健保給付呼吸道融合病毒感染疾病高危險群的早產兒，其出生時懷孕周數小於或等於30周，依研究發現，31至32懷孕周數早產兒也同屬呼吸道融合病毒感染住院高風險族群，因此同意將Palivizumab成分藥品放寬給付至懷孕周數為32周的早產兒，預估約有842名早產兒受惠，平均每人藥費約12萬元，全年預估健保支出4683萬元。 

至於，健保現行已給付6歲以上小兒潰瘍性結腸炎，但部分病童對此藥物反應不佳，目前已有含adalimumab成分的生物製劑可以治療5歲以上中度至嚴重活動性潰瘍性結腸炎的病童，但因藥品健保支付價仍高，目前僅擴增給付於5歲以上、未滿6歲病童，而6歲以上仍有其他藥品提供治療，以提升該年齡層兒童的臨床照護需求。

戴雪詠說，目前用於治療成人黴菌感染的含anidulafungin成分藥品，經衛生福利部核准新增1個月以上的病童使用，預估使用人次於未來五年內每年約有31人次，平均每人藥費約2.6萬元。

健保署長李伯璋說，為落實提升病患照護，針對未滿足的醫療需求，健保署致力於新藥的收載審核及協議，並合理分配各年齡層病患的醫療資源，但因健保藥品預算有限，期盼藥廠能盡速與健保署達成各項協議，包含藥價調整等。

李伯璋說，最近健保署提出部分負擔調整方案，不只是為增加健保財源，而是強化民眾費用意識，進而優化就醫行為與醫病決策共享，希望民眾能共同珍惜健保資源，減少不必要醫療行為，讓真正需要新藥、新科技、新特材等治療病人有機會得到健保給付，並務實、有效率面對疾病、解除病人的痛。

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