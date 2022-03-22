好市多一口氣調薪14%「加薪5千元」 剛入職菜鳥薪水破42K

美式賣場好市多今（22日）證實，從4月1日開始「全員工每小時薪水調漲30元」，好市多無論正職或兼職都是用時薪計算，先前有網友透露，新人時薪是213元，經過這次加薪後，將調高到約243元，加薪的幅度高達14%，正職未調薪前約領3萬6849元，加薪後大約可領4萬2千元。

好市多今日傳出加薪消息，從4月1日起全體員工每小時加薪30元，好市多正職一周可達40小時，兼職一周可有28小時，先前有網友在Dcard透露，好市多福利佳，剛入職的員工時薪213元，只要做滿1040小時就可調一次薪水，最高每小時達到302元，這次一口氣加薪30元，等於新人從213元時薪變成243元，漲幅高達14%，也比政府規定的基本工資168元高了約45%。

換句話說，若以最低新人薪資計算，正職（一個月上173小時）未調薪可領3萬6849元，調薪後可領4萬2039元，每月加薪5190元；兼職（一個月上121小時）未調薪前可領2萬5773元，調薪後可領2萬9403元，每月加薪3630元。

根據《中時新聞網》指出，好市多人力資源暨行銷企劃部副總王友玫也證實加薪消息，並指出「好市多每3年就會檢視薪資架構」，也期望能成為業界福利最好的公司，今年是好市多調薪幅度最高的一年。

今年2月初就有好市多內部員工透露福利，指出剛入職月薪3萬4千元，每做滿1040小時就可調一次薪水，達到302元時薪的員工，即可領1.1個月的年終，正職按照正常滿班的狀況，大約4.5年可以拿到月薪5萬元。