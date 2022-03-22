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國際動蕩 農委會主委陳吉仲：農漁畜水產半年供應無虞

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
農委會主委陳吉仲上午指出，未來不管是農漁畜產品，包括蔬菜水果、畜產品、水產品、乳製品，未來半年都供應無虞。記者黃寅／攝影
農委會主委陳吉仲上午指出，未來不管是農漁畜產品，包括蔬菜水果、畜產品、水產品、乳製品，未來半年都供應無虞。記者黃寅／攝影

農委會主委陳吉仲上午指出，因為新冠肺炎和俄羅斯入侵烏克蘭，導致玉米、小麥價格上漲，會全力穩定飼料價格，只要飼料價格穩定，農漁畜產品，尤其是畜產品的價格就會穩定。

至於雞肉價格是反映成本上漲，目前維持產地每台斤32元，沒有上漲，希望農漁民此時盡全力供應消費者。

陳吉仲請全體國人放心，未來不管是農漁畜產品，包括蔬菜水果、畜產品、水產品、乳製品，未來半年都供應無虞，而且蔡總統和行政院長蘇貞昌也要求每個月要滾動檢討往後半年的供應都應充足。

他也提到，上周有不實的消息想要目前正採收中的雲林蒜頭價格，農糧署有啟動相關措施，之前也針對蒜頭的乾燥儲存、產銷調整措施，都請農糧署具體執行，所以不會讓不實消息影響價格。

另外，不只是蒜頭，像是恆春半島正採收中的洋蔥，也有類似情形，農委會會在產地把價格維持在合理水準，目前都在監控範圍，而且農民也都可以接受這樣的價格。

農委會 陳吉仲 農糧署

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