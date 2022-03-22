缺工！ 漁業署首度試辦資深外籍船員參加幹部船員訓練

為了培育資深外籍船員有機會成為我國籍漁船幹部船員，農委會漁業署首度在本國籍二等輪機長訓練班中，安排鉅隆號（CT3-6020）漁船印尼籍資深船員WARMIN參加為期11天的訓練課程，開創首次有外籍漁工參加我國幹部船員訓練。

漁業署表示，國人上漁船工作意願低落，普通船員及幹部船員經常短缺，業界多引進外籍船員補充，為了讓遠洋外籍船員有機會升任幹部船員，漁業署以僱用外籍船員最多的印尼籍船員為對象，與國立高雄科技大學及遠洋漁業三大公會合作，試辦境外僱用印尼籍一等管輪班，但因受新冠肺炎疫情影響尚未開班，後續視疫情情形及業界提出需求即可開辦。

漁業署說，除了遠洋漁船以境外僱用外籍船員，沿近海漁船依就業服務法引進外籍漁工，這次，透過全國娛樂漁船協會的協助，安排參加二等輪機長訓練班的WARMIN，領有外國籍船員證，先後已在國內沿近海漁船服務9年，可簡單中文對話，船東安排同船員工陪同訓練及生活照顧。

漁業署表示，訓練班提供印尼語翻譯測驗考卷，其餘完全比照國人以中文教材授課，全程免費訓練及提供住宿，如果WARMIN完成11天訓練後通過測驗，將發給訓練結業證書。倘試辦成效良好，未來外籍船員可中文溝通者，皆可由船東透過所屬漁會、公(協)會推薦參加幹部船員訓練。