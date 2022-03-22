女路過萬華竟被「詢價」 釣出老司機曝露白目男少一關鍵動作

一名女網友昨(21)日凌晨在《Dcard》PO文表示，自己與朋友相約萬華的一家居酒屋聚餐，在經過萬華街頭欲前往餐廳時，竟被一名男子「詢價」，讓她相當瞬間臉垮表示，自己「不是在做那行的」，PO文一出引起網友熱議，還有老司機點出誤會關鍵，其實是少了「眼神示意」這個動作。

原PO表示，自己與友人相約萬華居酒屋聚餐，當時身穿裙子的她行走在萬華街頭上一路前往餐廳，卻在途中遇見一名男子從她後面走至身旁，劈頭便問她：「請問多少錢？」原PO在丈二金剛摸不著頭緒之際，男子又再追問：「2500嗎？」隨即她便發現自己身處在很多「站壁女」的地點，當下才直覺發現他「應該是在問價錢」。

女子回過神後，立馬尷尬且臉垮地說：「我不是在做那行的欸」，還好對方沒再進一步，回道：「不好意思、不好意思」，對方自己也覺得很尷尬，便結束這場意外的對話。

爾後女子省思，自己的穿著真的很像在「站壁」嗎？她坦言自己當晚是穿裙子加上「微微高跟」這樣，但整體看起來應該算氣質保守，「就是滿一般的」。在份外覺得不舒服，感受不太好之際，上網詢問「想說有人遇過嗎？」

網友普遍認為，沒搞清楚別人不是性工作者時就這樣問，「就是一種侮辱」，有人提醒，大家在討論這件事時，請不要污名化工作者，因為任何工作都不分貴賤，但也有人覺得，就像「如果你去餐廳，被人誤認是店員請你拿東西，你不生氣嗎？這跟職業沒關係好嗎，誤認本來就是讓人不舒服的事」，但也有人認為，被誤認其實也沒什麼好生氣的。

有似乎是經驗老到的網友表示：「其實問的人滿白目的，真的在招客的小姐，跟她對到眼會跟你點頭暗示，原PO沒做類似的動作就上去問就『北罵』」。還有些網友歪樓表示，覺得2500元的價錢很「佛心」。