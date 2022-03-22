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當心「愈掃愈衰」 專家稱這十種人不宜掃墓
清明連假下週即將來到，不少人計畫掃墓、祭拜祖先。命理塔羅牌專家小孟老師在臉書提醒大家，這十種人千萬別衝動去掃墓，當心祭拜祖先不成，反沖煞了祖先，或為自己帶來衰運、惡運纏身的後果。
小孟老師列出這十種人不宜掃墓，「當心卡到陰」：
1.準備結婚或剛結完婚：
有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬於陽，掃墓為陰，容易沖煞對情感易有傷害。
2.懷孕中人：
懷孕中的人不可以去掃墓，容易身體招惹不乾淨的氣場影響自己的胎兒，科學講法也擔心孕婦容易受風寒或跌倒。
3.喜歡穿紅衣的人：
掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅容易讓祖靈較刺眼無法得到祖靈加持。
4.0-3歲的小孩：
0-3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，若你的小孩太可愛，容易被好兄弟喜歡回家容易感冒生病。
5.感冒中的人：
感冒中的人身體較為虛弱，若這時還前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒時盡量避開掃墓。
6.正面臨家產分爭的人：
正在爭吵家產的人避免前往掃墓，以免祖先生氣，科學說法是當你心中有所怨氣，容易吸引到更強大的負面磁場，掃墓完之後容易罹患憂鬱症。
7.80歲過後的人：
80歲過後的人磁場比較輕，容易掃墓完身體不適或染上風寒。
8.愛噴香水的人：
愛噴香水的人掃墓容易吸到眾多磁場，因為好兄第與山靈喜歡聞香氣，因此掃完墓後你也容易帶一些不潔磁場回家。
9.早上誦經的人：
喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，當你有佛磁場又前往墓地，就會吸引一些負面磁場靠近。
10.愛罵髒話的人：
喜歡罵髒話的人不宜掃墓，當你口出惡言時，容易惹怒週遭的好兄弟。
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