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當心「愈掃愈衰」 專家稱這十種人不宜掃墓

聯合新聞網 / 綜合報導
掃墓不是所有人都能去，這十種人可能會「愈掃愈衰」。圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片
掃墓不是所有人都能去，這十種人可能會「愈掃愈衰」。圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片

清明連假下週即將來到，不少人計畫掃墓、祭拜祖先。命理塔羅牌專家小孟老師在臉書提醒大家，這十種人千萬別衝動去掃墓，當心祭拜祖先不成，反沖煞了祖先，或為自己帶來衰運、惡運纏身的後果。

小孟老師列出這十種人不宜掃墓，「當心卡到陰」：

1.準備結婚或剛結完婚：

有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬於陽，掃墓為陰，容易沖煞對情感易有傷害。

2.懷孕中人：

懷孕中的人不可以去掃墓，容易身體招惹不乾淨的氣場影響自己的胎兒，科學講法也擔心孕婦容易受風寒或跌倒。

3.喜歡穿紅衣的人：

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅容易讓祖靈較刺眼無法得到祖靈加持。

4.0-3歲的小孩：

0-3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，若你的小孩太可愛，容易被好兄弟喜歡回家容易感冒生病。

5.感冒中的人：

感冒中的人身體較為虛弱，若這時還前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒時盡量避開掃墓。

6.正面臨家產分爭的人：

正在爭吵家產的人避免前往掃墓，以免祖先生氣，科學說法是當你心中有所怨氣，容易吸引到更強大的負面磁場，掃墓完之後容易罹患憂鬱症。

7.80歲過後的人：

80歲過後的人磁場比較輕，容易掃墓完身體不適或染上風寒。

8.愛噴香水的人：

愛噴香水的人掃墓容易吸到眾多磁場，因為好兄第與山靈喜歡聞香氣，因此掃完墓後你也容易帶一些不潔磁場回家。

9.早上誦經的人：

喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，當你有佛磁場又前往墓地，就會吸引一些負面磁場靠近。

10.愛罵髒話的人：

喜歡罵髒話的人不宜掃墓，當你口出惡言時，容易惹怒週遭的好兄弟。

清明節

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