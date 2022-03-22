鋒面過境愈晚愈冷 全台濕冷天氣到周四

氣象局表示，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間及清晨北部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣、桃園及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：「鋒面」雲層從海峽北部移入，海峽南部亦有一些鋒面前鬆散的中層雲，移入南部；海峽北部的回波有零星的對流胞。

吳德榮說，截至4時30分，北部已有零星降雨；桃、竹及馬祖有濃霧。截至4時43分，本島平地最低氣溫為新北石門區的14.7度，各地區的氣溫皆在下降中，今日的最低氣溫並不在今晨、而是在今夜。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「鋒面」影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨，中部以北雨勢較大；北台氣溫略降，稍轉涼，其他地區氣溫略降；各地氣溫：北部14至21度，中部17至27度，南部19至31度，東部18至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、周四(23、24日)「鋒面」的厚實雲系伴隨降雨，逐漸南移，各地皆有局部陣雨，並有較大雨勢；明日北台高溫降至20度以下、整天濕涼微冷，其他地區氣溫亦下降、也轉涼，應注意。

吳德榮提醒，周五(25日)下午至周六(26日)下午為空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升、週六下午「暖熟如夏」，高溫將升至30度以上。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六(26日)晚起另一「鋒面」到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；下周日、一(27、28日)各地仍受這波「鋒面」影響，明顯降雨，濕涼微冷。春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。