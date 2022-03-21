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抓山老鼠、打火樣樣來！ 林務局今表揚16名森林護管員

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林務局今天舉辦傑出及優秀森林護管員表揚典禮。記者吳姿賢／攝影
林務局今天舉辦傑出及優秀森林護管員表揚典禮。記者吳姿賢／攝影

每年3月21日是「國際森林日」，為感謝森林護管員的辛勞，農委會林務局每年自全台灣上千名森林護管員當中，評選出1名傑出森林護管員與15名優秀森林護管員，平日任務包括查緝盜伐、撲滅林火等，今天舉辦表揚典禮，也藉此機會向大眾宣導保林、愛林、護林的重要性。

今年獲選為110年度傑出森林護管員的鍾文杰，服務於南投林區管理處埔里工作站，30年來總是積極參與救災、查緝盜伐等各項艱鉅任務，更曾獲選南投林區管理處108年度模範勞工及102年度優秀森林護管員，為能防範山林災害發生，並遏止不法份子對山林資源的覬覦，鍾文杰更將他30年來的珍貴經驗，結合遠端監控設備及車輛辨識系統等科技器材應用，降低盜伐案件數，減少森林災害發生。

獲選優秀森林護管員的饒倚甄，是台灣少數的女性護管員之一，在嘉義林區管理處奮起湖工作站，負責巡護區超過上千公頃，為讓轄內林地承租人能夠安心、合法生活與工作，饒倚甄不厭其煩解釋法規、行政規定，讓承租人適時更新相關資訊、更以柔性方式輔導不小心違規的民眾改正，雖然租地業務沒有查緝盜伐、搶救森林火災等驚心動魄的場面，卻需要更多的細心、耐心。

林務局長林華慶表示，全球森林面積過去20年來減少10%，台灣30年來卻增加10萬公頃，森林覆蓋率超過六成，能夠為森林生產、消費帶來永續，這其中要倚賴全台一千多名森林護管員，遇到森林盜伐、破壞或火災，都要靠森林護管員第一線防範。

林華慶表示，森林護管員是守護台灣森林不可或缺的角色，也是保護森林資源的重要戰力，但台灣林地面積寬廣，僅由千餘名森林護管員巡護難免鞭長莫及，林務局招募國家森林調查監測志工，邀集國有林周邊部落、社區加入守護山林，與民間協力打造綿密的森林保護網，導入社會參與，讓守護山林的力量更加強大、多元，因此今年也表揚年度傑出國家森林志工，感謝他們對台灣森林環境的貢獻。

農委會副主委黃金城表示，全台一千多名森林護管員每人平均要負責一千公頃以上的山林面積，照顧起來相當不容易，也因此吸引很多山老鼠盜取森林資源，行政院兩年前開放山林，除了要讓民眾有更多休閒空間以外，也希望民眾多加參與森林活動，協助森林護管。

農委會 山老鼠 火災

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