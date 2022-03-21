培養音樂策展人才 台北流行音樂中心工作坊報名開跑

台北流行音樂中心「音樂策展人才培育工作坊」報名正式開跑！北流表示，工作坊結合流行音樂與策展思維，邀請流行音樂、聲音及表演藝術、視覺藝術、文化場域之工作人員、創作者或學生組隊提案參與，發揮所長及創意，敘述對音樂的想像。工作坊將於4月23日、24日、29日、30日、5月1舉辦，透過策展、製作、行銷三大面向延伸實務課程，更於5月日舉辦國際講座案例分享，透過音樂與展覽的交互作用，帶領參與者共同探討音樂策展的可能性。

考量「團隊合作」為策展工作中相當重要的一環，第二屆「音樂策展人才培育工作坊」別於過往操作，鼓勵以3到6人為小組團體報名，每組提交乙份音樂策展提案，內容需至少包含：展覽主題、策展理念、展覽架構及內容簡介等資料。初選評審團陣容堅強，由StreetVoice音樂頻道總監小樹、博物館產業研究室主持人林志峰、當若科技藝術共同創辦人周杰璁組成，入選的團體即可參與實體課程。「音樂策展人才培育工作坊」期望從提案開始，即讓學員了解策展非一己之力，而是集結團隊知識論述之產物，再藉由課程中與講師及小組導師的討論與反饋，逐步精進策展提案。

「音樂策展人才培育工作坊」實體課程邀請音樂界與策展界專家們擔任導師，包含資深樂評人葉雲平、分工合作社營運長馬佩芬、時藝多媒體董事總經理林宜標等，與學員們進行概念說明並分享業界案例；針對內容策劃、展覽實作、市場操作等相關內容，則由整策師陸蓉之、KKday營銷長黃昭瑛、公道法律事務所顧問蔡政忠進行脈絡梳理、規劃展覽實作與實務做法。透過深入淺出的課程內容，帶領學員深入了解策展精神且經各領域專家全面性指導，完善學員提案內容，使學員能更貼近實務現場，讓理想不再只是心中所想，最終能策一個屬於自己的音樂展覽。

北流表示，北流「音樂策展人才培育工作」探討流行音樂作為跨世代溝通橋樑的可能性，為不同族群間共感的流動媒介，並進一步擴展流行音樂應用形式，藉此累積台灣流行音樂之能量與人才；也期望利用展覽兼具視聽元素之敘事特性，創造另一種親近流行音樂文化與歷史的方式。

●【第二屆 北流音樂策展人才培育工作坊】活動簡章：https://reurl.cc/k7Yp89；報名表單：https://reurl.cc/5GZlk7