國家級網路沉迷調查報告 1/3不自覺已達沉迷

國人使用網路已成生活日常，但網路沉迷甚至成癮問題也成為社會問題。國發會今天發布「110年網路沉迷研究調查報告」，結果顯示，我國12歲以上民眾約7.0%有網路沉迷傾向，比例逐年上升。其中以20-29歲11.2%比例最高，其次是12-17歲的9.6%，國高中生果然是高危險群。但約有三分之一、34.7%並無覺察自身有網路沉迷，顯示多數人並不自知自己已達網路沉迷程度。

具體掌握我國網路沉迷現況，瞭解有網路沉迷傾向族群的上網行為與其他網路族的差異，避免國人使用網路而產生的可能風險，國發會之前曾在104年、106年針對網路沉迷進行調查；今天公布110年版本，是該會第三次調查。之前兩次調查結果，104年國人12歲以上民眾有網路沉迷比例是3.5%，106年增加為5.5%，110年再上升為7.0%，逐年攀升。

110年調查是以全國22 個縣市為調查範圍，並以年滿12歲且有上網經驗的本國籍民眾為訪問對象。調查採全國住宅及手機雙電話底冊為抽樣母體作尾數隨機抽樣，合計成功訪問1,450人。在信賴水準為95%的情況下，其抽樣誤差介於±2.6%之間。

何種狀況達到「網路沉迷」？國發會採用客觀量表（CIAS-10）為調查方法，除了詢問每天每周上網時間，還會針對「想上網而無法上網的時候，您就會感到坐立不安」、「只要超過一天沒上網玩，就會很難受」、或是「上網對您的學業、工作或日常生活已造成一些不好的影響」等核心問題作答，若分數達到28分以上，即屬網路沉迷。

調查發現，我國12歲以上民眾約7.0%有網路沉迷傾向。從年齡層來看，20-29 歲民眾有網路沉迷傾向的比例11.2%最高，其次是12-17 歲9.6%、30-39歲民眾9.1%，是網路沉迷傾向比例前三高族群。18-19歲為7.7%、40-49歲則是8,6%。60-64歲及65 歲以上民眾有網路沉迷傾向的比例較低，分別為1.7%與1.6%。

就教育程度而言，以大學學歷民眾有網路沉迷傾向比例10.3%，其次是高中職學歷7.7%，國小及以下學歷的民眾僅1.0%有網路沉迷傾向。至於就業情況，就業者約8.3%、學生身分則是9.2%，網路沉迷的傾向的比例較高，都比目前沒有就業者3.4%網路沉迷傾向來得高。

分析發現，在工作日或上學日，以最近半年來說，有網路沉迷傾向者有43.6%平均每天會上網3-6小時，27.6%上網 1-3 小時，23.4%會上網6小時以上，3.2%平均每天上網1小時內。至於沒有沉迷者，約36.3%平均每天上網3-6小時、6小時以上約8.0%。

但多數人顯然不自覺自己已達網路沉迷傾向，調查發現，從客觀量表（CIAS-10）篩選出有網路沉迷傾向者，65.3%也自認有網路沉迷的問題，34.7%自認沒有，顯示有1/3有網路沉迷傾向民眾，並未察覺自身有網路沉迷情形。

從上網型態來看，若將上網活動進一步分為社交類活動（如經營自己的網路社群、瀏覽網路社群、使用通訊軟體、使用交友軟體）、影片類活動（如看社群類型或劇情類型影片）、遊戲、其他娛樂（如聽音樂或廣播、看漫畫、小說）等，網路沉迷傾向者的上網活動是以影片類66.3%占多數，參與率較無網路沉迷傾向者的56.1%高出10.2個百分點；其次，網路沉迷傾向者47.8%在網路參與社交類活動，與無網路沉迷傾向者相當； 24.3%會在網路參與資訊類活動，參與率則比無網路沉迷傾向者的30.3%低6個百分點。