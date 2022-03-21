戀楝台江十六寮 台南社大師生記錄楝樹繪製數位地圖

3月正是台灣楝樹花開的時候，紫白色的小花飄落如雪花，十分美麗。台南社大台江分校今年發起「戀楝台江十六寮」村落楝樹調查行動，邀請師生拍照、記錄地點及數量，繪製數位地圖，送給高國中小做為台江本土教育教材，促成更多的學生來認識台灣楝樹。

社大台江分校表示，台灣楝樹是台江海埔地先驅性的植物，防風不畏鹽土，常見漁塭岸邊，每年從土地公生到大道公生日間是花期。

台灣楝樹也被稱作苦楝，有些鄉親覺得「苦」字不好聽，改以美麗的紫花來稱為「紫楝」樹。水利署第六河川局10幾年前在嘉南大圳排水線岸邊種下整排台灣楝樹，長達2公里，成為今日台灣山海圳國家綠道最美的紫楝綠道。

由於2023年台江建庄2百年，社大台江分校在今年邀請大廟興學志工，從自己居住的村落，展開「戀楝台江十六寮」村落楝樹調查行動，拍下美麗的楝樹花海，並記錄地點及數量，一起回顧先民在台江溼地漁塭拓墾的辛勞及其美麗的地景，留給下一代的台江子弟。

住在十三佃、總頭寮的大廟興學蕭姓志工，率先調查到6棵美麗的楝樹，住在海尾寮的胡姓志工，也調查到海尾漁塭區共有47棵台灣楝樹。