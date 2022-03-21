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陳吉仲保證白肉雞半年不缺貨 業者：只是變貴而已

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，未來半年不缺白肉雞，但業者說，不缺，只是變貴而已。本報資料照片
農委會主委陳吉仲表示，未來半年不缺白肉雞，但業者說，不缺，只是變貴而已。本報資料照片

冷凍食品工業同業公會日前發函給行政院農業委員會，稱近期雞肉供給將出現短缺，恐有造成消費市場失控之虞；農委會主委陳吉仲表示，這是一個善意提醒，但目的在於美國禽流感的處理，他保證未來半年不缺白肉雞；白肉雞業者表示，是不缺，只是不便宜而已。

立法院經濟委員會今邀請農委會針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告。

陳吉仲說，家禽一年3億隻，白肉雞毛雞產地行情價格為每台斤32元，漲幅為1.6%，進口雞肉占國內供應量30%，九成來自美國，今年進口量目標約18至19萬公噸，美國15州爆發禽流感，航運量能缺乏、美國塞港情況嚴重，目標進口量恐無法達到，會透過國內肉雞及土雞生產來滿足國內雞肉需求。

立委曾銘宗表示，是否能保證半年雞肉供應不缺，陳吉仲反問，「甚麼叫做缺？缺的定義是甚麼？」他說會保證供應無虞；曾銘宗說，若消費者半年後買不到「你下台」，甚麼都保證，從電腦搜尋「保證主委」，出現的就是陳吉仲。

根據農委會提出的資料，目前白肉雞每周可維持460萬隻生產量，日本禽流感撲殺610.9萬隻家禽、韓國撲殺1162萬隻、美國789萬隻；但台灣案例場僅42場、撲殺44.7萬隻雞撲殺量占全年供應1%。

台中養雞協會理事長陳佑徹表示，半年後白肉雞不缺，只是價格會貴而已；前年進口25萬1981公噸，佔所有白肉雞量6成；去年有少一點，但仍接近5成，並非占3成；現在毛雞每台斤32塊，如果飼料每公斤漲價0.6元，就是之後毛雞要漲價0.51元，其實毛雞面對飼料漲價已經吸收非常多的價格了，小雞、飼料、油品、電費、人工每一項對與養雞來講都是歷史新高，蛋雞跟毛雞都是忍到不能忍了。

他表示，重點不是雞蛋跟毛雞(白肉雞)漲價，而是農委會在一開始就管控錯誤，他們只想壓抑末端生產者的售價，才在一開始失去了主導原物料漲幅的機會。

中部白肉雞業者表示，供應3億隻，僅撲殺44.7萬隻，比例僅1%，若只有這麼低的比例，能影響價格，會缺貨嗎？那有多少禽流感未通報、未撲殺的？根據白肉雞業者推估，這波禽流感光白肉雞死亡約50萬隻，若加上蛋雞，那死亡數量就更可怕了，這些有算進去嗎？

農委會提出的資料，目前白肉雞每周可維持460萬隻生產量，入雛量從2月後就不斷減少。圖／白肉雞業者提供
農委會提出的資料，目前白肉雞每周可維持460萬隻生產量，入雛量從2月後就不斷減少。圖／白肉雞業者提供

禽流感 美國 農委會 陳吉仲 曾銘宗

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