迎春分來趟桐花行 「客庄小旅行」改版曝光桐花大數據

今天是百花齊開的「春分」，客家委員會的「客庄小旅行」網站也在今天優化轉型上線，並將首度運用IOT監測設備觀測桐花花況的預測情報放上網站，協助民眾規劃一場春光燦爛的桐花之旅。

客委會表示，「客庄小旅行」網站內容包含：最新花況、虛擬旅客、樟之細路專區、18條在地小旅行、45條桐花小旅行、好玩地圖及好玩景點等單元，能讓民眾輕鬆掌握客庄旅遊的最新訊息，透過瀏覽網站提前規劃一場輕鬆有趣的客庄之旅。

春夏之際油桐花開，賞花是深受民眾喜愛之休閒活動。在「客庄小旅行」「最新花況」單元能夠看到包括桃園龍潭客家文化館、新竹峨眉十二寮休閒農業區、歇心茶樓、苗栗獅潭紙湖農場、公館油桐花坊、三義卓也小屋、銅鑼桐花樂活公園、台中東勢客家文化園區、南投埔里牛耳藝術渡假村、彰化芬園就是愛荔枝樂園等10處桐花花況預測。

客委會主委楊長鎮表示，桐花開花情報以往都是透過各地志工蒐集，為推動智慧觀光，便於遊客提前安排賞桐行程，今年度首先擇定10處桐花景點建置IOT監測設備，依實地監測環境數據及歷史花況建立預測模型，並依實際氣候環境資料滾動式更新花期資訊，期待透過科技運用讓遊客賞桐不用靠運氣，也可以很「智慧」。

網站另一個優化亮點是「虛擬旅客」，透過空拍及360度全景拍攝技術，帶觀眾觀看客庄美景，充分表現沉浸體驗與旅遊的結合。首先呈現苗栗南庄虛擬實境，今年度還將陸續推出桃園新屋、龍潭、新竹新埔、關西、北埔、苗栗銅鑼、三義等區域之虛擬實境，讓民眾在家也能感受身歷其境的線上客庄旅程。

「客庄小旅行」亦精選18條客庄在地小旅行，以及全台桐花祭活動之45條桐花小旅行，期待民眾運用「客庄小旅行」網站，拉近客庄與您我的距離。