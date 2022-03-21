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彰化以南空品差 今全台22站亮橘燈、4站紅害

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天空氣品質依然不佳，全台有22個空品測站為「橘色警戒」、4站為「紅害」。圖／取自空品監測網
今天空氣品質依然不佳，全台有22個空品測站為「橘色警戒」、4站為「紅害」。圖／取自空品監測網

今天空氣品質依然不佳，全台有22個空品測站為「橘色警戒」、4站為「紅害」，全數集中在彰化至屏東地區。環保署表示，今天上午西半部風速弱，易累積汙染物，午後南風增強，南部擴散條件稍好轉，不過雲嘉南以北位於下風處，仍易累積汙染物。

今天各地空品，宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級。

環保署表示，22日鋒面通過及東北季風增強，全台降雨機率增加，受降雨洗除作用影響，空氣品質普通至良好等級；夜間至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

23日受東北季風及華南雲雨區影響，中部以北地區受降雨洗除作用影響，空氣品質較佳，南部地區位於下風處，仍稍易有汙染物累積。竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

空氣品質 宜蘭 環保署

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