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65歲長者為結核病高風險 潛伏感染治療可降9成發病率

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
國內結核病確診個案中，約6成是65歲以上長者，特別是有慢性疾病者。圖／北市衛生局提供
國內結核病確診個案中，約6成是65歲以上長者，特別是有慢性疾病者。圖／北市衛生局提供

每年的3月24日為世界結核病日，根據統計國內結核病確診個案中，約6成是65歲以上長者。為積極減少結核病風險，北市府與9家醫院合作，針對慢性病高風險族群及特殊族群，推動結核病篩檢，經醫師轉介，提供免費篩檢，篩檢陽性者接受潛伏結核感染治療，可降低9成發病風險。

結核病好發於老人族群，特別是有慢性病患者，罹患結核病風險會比一般人高，根據衛福部疾管署統計，國內結核病確診個案中，約6成是65歲以上長者，洗腎患者更因免疫力低，發病風險為一般人的7至25倍、糖尿病患者為2至3.6倍，血糖控制不佳者，風險更高。

為減少結核病風險，北市衛生局今年與9家醫院合作，針對慢性腹膜或血液透析患者、45歲以上糖化血色素（HbA1c）>9.0%的糖尿病患、60歲以上慢性阻塞性肺部疾病、長照機構住民及工作人員、新住民等對象進行結核病篩檢。

符合資格者可至北市聯醫仁愛、和平、陽明、忠孝、中興院區，以及台大醫院、萬芳醫院、新光醫院及振興醫院等9家醫院，由醫師轉介即可免費篩檢；2020至2021年實施高風險族群試辦計畫共篩檢2492人，其中445人陽性，陽性率高達18％，303人接受潛伏結核感染治療，完成後可降低9成日後罹患結核病的風險。

依疾管署統計，2005年至2021年全國結核病發生率持續往定下降，2020至2021年全國結核病發生率，從每10萬有33人降至31人，下降6％，死亡率則由每10萬有2人降至1.7人，下降15％；北市2021年發生率為每10萬有20.8人，相較2020年的24人，降幅達13％，死亡人數還在統計中。

受到新冠肺炎疫情影響，2019至2020年，全球結核病通報數從710萬降至580萬，但死亡人數卻從120萬上升至130萬，世界衛生組織（WHO）訂定2035年全球齊心消除結核病。衛生局呼籲，如有咳超過2周、有痰、胸痛、體重減輕及食慾下降等症狀，應及時就醫。

結核病 衛生局

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