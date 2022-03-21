台鐵公司化償債基金給鐵道局管 王國材允朝不賣地
交通部力拼2024年1月成立台鐵公司，根據「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，台鐵既存短期債務1484億，雖將由交通部成立基金承接，但債償基金財源擬移入台鐵三筆土地資產。對於由誰來管理，交通部長王國材說初步規畫鐵道局管理，他也承諾未來朝向不賣土地。
根據交通部規畫，台北機廠、台北車站特定區、高雄港站等作為設立償債基金的財源。
立法院交委會今天針對鐵路法部分條文修正草案進行質詢，立委魯明哲就質疑，場站出租和開發等台鐵現在都可以做，未來多數土地仍屬台鐵公司，移撥三筆土地成立償債基金，還剩下那麼多土地在台鐵手上，為何要修鐵路法和國有財產法，難道是為了賣地增加資產？
魯明哲要交通部說明，三塊地償債後，若還有剩餘要獨吞？並要求交通部承諾未來不賣地，以及說明未來償債基金誰要管？
台鐵局長杜微說，絕對不是為了賣地，但沒有修法，開發時效相當冗長，不會用賣地選項來增加營收，若有需要跟地方政府有償取得，不過仍要配合政策。
王國材說，償債基金可能委託鐵道局，現在鐵道局在處理高鐵土地，有一票人材。台北機場跟高雄港站就是租金案，一個給文化部，高雄港站清軌則給高雄市政府。台北機廠租金每年3億。
王國材說，未來土地如果要賣，會有機制，要同意才行，計畫以出租為主，不要靠賣資產增加收益。
會後王國材補充，成立基金後能管的就是鐵道局，過去高鐵是鐵道局做土地開發，很有成就，初步規畫台鐵公司化後成立償債基金由鐵道局當幕僚做。
王國材說，會請鐵道局來招商，然後收益丟到償債基金。三塊土地是初步，可能未來還有其他塊，以後基金來源土地開方部分就鐵道局幫忙，整個開發會賺不少錢。至於外界擔心台鐵跟鐵道局是否有心結，他則說會請鐵道局跟台鐵局相親相愛。
對於償債基金要交給鐵道局管，鐵道局長伍勝園說，部裡的想法都尊重，政策下都配合辦理。至於是否有人力，他說高鐵場站有一些人，差不多10來個人力在開發科，未來看過來後人力需求有多少，預算若有問題跟部裡面求援。他也說，償債基金財源目前以三塊地為主，現在政策不賣地，不管誰在管基金都不會賣地。
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