國衛院研發「預血管化組織」助血管新生

糖尿病患者往往因周邊血管阻塞，而導致足部潰爛進而需要截肢。國衛院與清華大學共同研發結合幹細胞與3D列印支架的高通透性「預血管化組織構建體」，植入體內能加速血管新生，幫助周邊血管正常流動，未來可望降低糖尿病足發生，以及用於治療缺血性疾病、器官移植等；這項技術也於去年年7月刊登在國際期刊「Biofabrication」上。

國衛院細胞及系統醫學研究所博士後研究員蔣偉程表示，「預血管化組織構建體」的研發過程常因欠缺足夠的血管細胞或缺少合適的生物支架，導致內部物質的傳遞極受擴散性的影響，限制了複雜的生物組織建構。

因此團隊運用幹細胞（stem cell）特性，將其增殖並分化成血管前趨細胞，接續誘導成血管內皮細胞，解決血管細胞來源取得不易問題。

針對過多孔隙或是細胞附著的表面積不足的問題，則採用可光固化兼具生物相容性與降解性的高分子材料—聚癸二酸甘油酯丙烯酸（PGSA），再配合3D列印技術建構出預血管化組織構建體，增加垂直與水平通透率。

蔣偉程形容血管新生為蓋房子，PGSA如建築物骨架，血管內皮細胞是內部管線，預血管化組織構建體就像具備管線毛胚屋，之後若在這個基礎上加工，可望成為其他器官。

國衛院細胞及系統醫學研究所所長林秀芳表示，這項新技術在治療缺血性創傷動物實驗發現，構建體與受傷部位組織結合後，顯示移植部位有血流蓄積情形，有望加速血管生長，可降低糖尿病足等慢性缺血性疾病截肢風險。