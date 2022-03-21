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抽不完又用不完 農委會兩方式再抽7萬張農遊券

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農遊券還要再抽7萬張。截圖自農遊券官網
農遊券還要再抽7萬張。截圖自農遊券官網

去年農委會發888元農遊券之前發不完、用券率僅6成，有12萬張農遊券未領；為了催票，農委會再推第4波、7萬張農遊券，民眾有兩方式領取，預計今年4月6日抽籤，可以用到今年5月31日。

受到疫情影響，農委會推出888元農遊券，分兩階段抽出，但不論送iPhone，還是送好禮，消費者除了第一波由行政院登記抽籤的公共平台外，民眾踴躍登錄外，中簽率僅2%外；後續買千可登錄抽籤，因為規則方式複雜，就算中簽率百分百，卻落入消費者不來參加登記的窘境，只好拆成三次抽才抽完。

農委會水保局表示，現在總共發了146萬4791張，現在領券134萬多張，用券率6成，目前仍剩下12萬張還沒領；其中，有10萬是公共平台抽出的、另外有2萬是滿千送百所抽出的。

水保局表示，為了催票，鼓勵用券，有兩方是可以再抽約7萬張農遊券，一是4月5日前已經用完券者；二是1月30日後、4月5日前登錄滿千送百者，這兩方式可在4月6日，可以成為第四階段農遊券抽籤對象。

水保局說，新抽出的這7萬張農遊券，可以使用到5月31日；其餘的，僅可使用到4月30日。

農委會 水保局 行政院

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