忽略控糖的重要 13歲國中女意識不清送醫救回一命

台中一名13歲國中羅姓女學生去年學校健康檢查時發現血糖過高，學校轉介到衛福部豐原醫院檢查，確診罹患第一型糖尿病，醫師開立口服及注射用降血糖藥物控制，但女學生因為無法接受患病事實不願意配合藥物治療，自行停藥，日前呼吸喘，意識不清，被急送醫才救回一命。

女學生在家意識不清、呼吸喘，被家人發現緊急送急診就醫，經測量血糖值高達609(mg/dl)，比正常值多了近6倍，且症狀符合糖尿病酮酸血症，為糖尿病的急症之一，經醫師緊急處理後，轉送小兒加護病房治療，後意識狀況漸趨清醒，血糖值也逐漸穩定，但檢驗糖化血色素竟高達15.7%，顯示出病人過去血糖控制情形很差。

經詢問發現病人母親本身就有家族遺傳性的糖尿病，三姊也患有糖尿病沒積極治療，只有飲食控制跟大量飲水，種種因素影響病人對於疾病的認識度不足，也直接讓病人確診後長期血糖控制不佳而引發糖尿病急性併發症，命懸一線。

豐原醫院兒科資深劉護理師表示，近年來發現兒科病人罹患糖尿病的情形大增，主要也因飲食型態改變、遺傳、母親孕期有妊娠糖尿病、肥胖等因素；尤其個案正處於青少年時期，會因為擔心同儕目光而影響後續的治療情形，若血糖控制差則會影響傷口及皮膚狀況，從照護過程發現個案的個人基本衛生也是處於比較弱勢的情形，身上也有一些不明的膿皰，甚至私密部位的異味、發炎情況確實也嚴重許多，但慶幸個案經過溝通與治療後，能積極配合控制血糖，趨於穩定。

豐原醫院兒科林聖哲醫師說，糖尿病治療除了醫療端的處置，更需要患者的自我調適跟飲食控制，針對返家之後的飲食選擇跟血糖的控制仍需注意及調整；兒科馬志豪主任表示，兒童罹患第一型糖尿病，通常是三多一少的表現，吃多、喝多、尿多及體重下降，如果有明顯腹痛、嗜睡、呼吸深快等情況就必須注意，這類型的患者通常是胰島素缺乏，需要長期使用胰島素注射，只要控制得當，生活也可以跟一般人一樣無異。

小兒加護病房護理長吳嘉玲表示，罹患第一型糖尿病的個案，家庭支持度是很重要的，因為罹病年齡層不均，而且依照生長發育的情形，每個年齡層的孩子應該注意的都不同，在治療的過程中需要醫師、護理師、營養師、個管師，甚至心理師的介入，這個個案比較特別的是家中也有糖尿病患者，卻沒有做好罹病後的控制。