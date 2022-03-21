嘉市農地工廠近百家還未申請納管 分布這兩條路最多

農地違章工廠申請納管今天登記截止日，中央統計截至18日，嘉義市已申請納管比例65%、仍有95間未提出申請，市府建設處表示，今還有一波趕在大限之前業者申請潮，預估整體提出申請納管比例會過8成，明天起整理違規名單，依循中央做法，讓業者陳述意見、限期改善，不排除斷水斷電。

據統計，嘉市應申請納管的農地工廠338家，市府確認不符納管資格63家，截至18日已提出申請納管180家，比率65.45%，仍95家待提出；市府表示，這些應納管工廠散布市區，較多位於文化路北段往民雄方向、北港路往國一交流道。

經濟部中部辦公室昨指出，之後會對外公布處理方式，「斷水斷電絕對會在處理程序中」，依行政程序法要先給業者陳述意見，不陳述或者意見不被採納，先勒令停工。

市府建設處表示，該納管的農地工廠，先前去拜訪2到3次，已掌握今天截止日，不少業者會來送件，整體申請納管率至少8成以上，後續未申請者依照中央辦理。

據了解，農地工廠有的要申請也遇上困難，嘉市1家金屬加工廠，自稱2004年開始營運，但當地的地號經一再分割、買賣，原地號的位置在水溝，成「消失的地號」，電表地號跟工廠地址根本不符，業者為提出2016年5月20日以前用電證明；市府接獲陳情，與台電公司等前往會勘，藉比對電線桿、原本地號的位置，台電認證電表沒被移動過，且用電輸往工廠，也有繳費證明，環環相扣吻合，協助業者取得製造加工的證明文件，能進一步申請農地工廠納管。