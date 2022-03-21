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國旅券使用率僅5成…訂房平台搶客 開放訂9個月後房型

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國旅券使用最高峰在2月。圖／AsiaYo提供
國旅券使用最高峰在2月。圖／AsiaYo提供

交通部觀光局去年推出面額1000元的國旅券，共有240萬個幸運兒順利抽中，不過國旅券目前使用率僅約五成，代表還有許多中籤者在這最後倒數階段還沒有使用。訂房平台AsiaYo今天說，在國旅券使用期限的4月30日前，於該平台消費訂房，依照各飯店的房況檔期，目前最多可以預訂9個月後的房型，等同於自動延長了旅遊規畫的期限，有興趣的民眾可以手刀下訂下半年旅程。

AsiaYo說，根據平台中的資料顯示，目前可用國旅券訂房的旅宿，數量最多的前三區域分別為宜花東、中嘉南、北北基，也代表旅客在上述三個旅遊區域中能夠有最多的選擇，其中宜花東區域目前平台上可配合國旅券使用的旅宿就超過千間。

而平台資料也顯示，過去國旅券使用的高峰分別落在12月的跨年假期及2月份的春節連假，由此可觀察連續假期能有效提升國旅券使用率，接下來4月初的清明連假有望能再度衝高。配合近日即將展開的2022宜蘭綠色博覽會及花東營火蟲季，實在非常適合安排一趟國內小旅行。

AsiaYo行銷長游棨元表示，觀光局去年加碼推出的國旅券，應該能夠對受疫情重創的國旅市場注入生機，研究後發現低使用率主要是因為旅客不知道該如何使用，所以在平台中不斷優化，希望能夠讓旅客一目瞭然的知道可使用的區域、飯店選擇有哪些，然後怎麼使用能夠取得最多優惠。

游棨元說，同時觀察出旅客對於國內飯店的附加型優惠最為重視，包含房間免費升等、延遲退房、贈送餐券等促銷型態都很受旅客喜愛，朝著這個方向跟合作夥伴爭取更多消費者有感的福利。

AsiaYo說，現正獨家與永豐銀行推出「夢行卡」專屬三重優惠，第一重使用國旅券訂房首刷贈送1000元訂房金，加上原本國旅券面額1000元，等於可現省2000元。第二重使用夢行卡訂房，可享日韓7%、全站6%的AsiaYo訂房金回饋，加上卡片原本的5%現金回饋，最多可享國外12%、國內11%的訂房優惠。第三重為星級飯店獨家的卡友尊榮禮遇，台南晶英酒店、淡水福容大飯店、板橋凱薩飯店等可免費升等，其他還有延遲退房、贈送餐食票券等禮遇。

宜花東國旅券使用最多。圖／AsiaYo提供
宜花東國旅券使用最多。圖／AsiaYo提供

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