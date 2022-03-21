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高齡長輩邊吃邊咳可能吞嚥力下降 治療師建議這樣做

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
下顎內縮阻抗法。記者鄭國樑／攝影
下顎內縮阻抗法。記者鄭國樑／攝影

衛福部桃園醫院新屋分院復健科賴宣孜語言治療師表示，進食與吞嚥功能會隨著年紀增加而衰退，家中長輩有食慾減退，常有吃不完一餐、進食時間拉長，用餐或用餐後一直咳嗽或嗆咳，感到喉嚨疑似有東西卡住吞不下去，偶爾被自己的口水嗆到及體重減輕的問題，可能就是吞嚥能力下降。

賴宣孜指出，高齡長輩有類似情況，可以簡單做重複吞嚥動作測試，檢測是否有吞嚥困難問題。一開始請長輩在椅子坐正，給1毫升水，盡可能分次將口水吞下，觀察喉嚨的吞嚥動作，是否可在30秒內完成3次以上的吞口水動作，當長輩有吞嚥困難時，常會在吞完第1次口水後，無法順利第2次吞口水或感到費力困難。

賴宣孜說，吞嚥動作是靠一連串的神經肌肉動作完成，因此吞嚥能力是可以鍛鍊的，可藉由活動喉嚨肌肉力量、雙頰、舌頭和雙唇肌肉力量加強吞嚥保護力，減少咳嗽或嗆咳次數。若高齡長輩有進食困難的問題，吞嚥運動訓練可讓長輩進食更順利且更享受美食，下列是常見的吞嚥運動：

1.薛克式運動（Shaker）訓練：頭不墊枕頭，仰躺在地上，雙肩著地，緩緩抬頭看向自己的腳尖，當頭抬到最高時，需維持靜止30秒至1分鐘，再緩慢放下，可重複3次。

2.下顎內縮阻抗（CTAR）)訓練：在椅子上坐正，不靠椅背，將直徑約12公分左右且具有彈性的球放置於下顎處後，持續用力向胸口擠壓，需維持約30秒，可重複3次。

3.馬上扣運動（Masako）訓練：舌頭輕輕伸出至唇外，上下齒輕咬住舌頭並且用力吞口水，可重複5至10下。

4.舌頭運動：雙唇張開，用力把舌頭向前伸出至唇外，然後依往前、往左、往右的順序轉動舌頭，且每轉一個方向，舌頭需維持10秒，可重複5至10下。

5.吹氣運動：手握捲笛，用力將捲笛吹出聲音，每次可連續吹20下。

手握捲笛用力吹出聲音，每次可連續吹20下。記者鄭國樑／翻攝
手握捲笛用力吹出聲音，每次可連續吹20下。記者鄭國樑／翻攝

咳嗽 復健 桃園

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