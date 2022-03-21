高雄車站玻璃門破2個月未修 立委譏兩局互踢皮球

立委李昆澤今天揭露，高雄車站西四門玻璃門碎裂兩個月未修，交通部台鐵局跟鐵道局互踢皮球，立委林俊憲也質疑，兩局是不是互看不順眼。對此，交通部長王國材說，會要兩局長好好討論，並回報怎麼修如此久。

李昆澤今天出席立法院交委會鐵路法部分條文修正草案質詢時說，鐵道局和台鐵局分工不明，乘客安全受影響。以台鐵高雄站為例，2020年5月，高雄車站西三門玻璃門碎裂，今年1月高雄車站西四門玻璃門碎裂，今年3月問題又尚未修復。他說，高雄車站每天有2萬名乘客，是全台車站中排名第十。

李昆澤說，今年1月高雄車站西四門玻璃門碎裂，台鐵說是設計不良，不是台鐵問題，鐵道局說是乘客問題，且已經移交給台鐵兩年，不關鐵道局的事。玻璃門1月破掉，今天才要來修復，是新車站設計有問題嗎？他也怕玻璃門會一個一個破掉，攸關民眾安全，需釐清是設計問題還是個案問題。對於玻璃門兩放個月才要處理，他也表示不能接受。

台鐵局長杜微坦言，確實是兩局要處理，將來協調。鐵道局長伍勝園說，會跟南工處討論，若有設計問題，該補強就補強。王國材則說，以民眾角度來看，玻璃門碎裂沒人修，真的太久了。

林俊憲也說，硬體鐵道局做，後續給台鐵維護，破一個門互踢皮球，原本是分工合作的好意變互踢皮球。他還酸王國材說，之前說兩個局相親相愛，實際上是互看不順眼。

王國材說，會要兩個局長好好討論，也有請他們回報怎麼修那麼久。

針對去年底台鐵嘉義站號誌升級後，誤將速限35公里的轉轍器彎道處號誌，設定成速限45公里，等於超速10公里。林俊憲說，這也是鐵道局審核過程有疏漏，但台鐵修正好幾個月都還沒改，可能造成行車安全。對此，杜微說，前幾天已經修正完。