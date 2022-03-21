3年25起軌安事件難服眾 王國材：鐵道監理單位改路政司

交通部鐵道局是雙鐵、捷運的監理單位，不過立委就質疑，鐵道局三年內發生25起軌安事件，自我監理恐難以服眾。對此，交通部長王國材說，初步討論改由路政司來監督。

立委李昆澤今天出席立法院交委會鐵路法部分條文修正草案質詢時說，鐵道局2020年發生11件軌安事件，2021年有12件，今年截至2月共有2件，且皆集中於2月份，認為屢見軌安事件，鐵道局應改善工程品質。

李昆澤質疑，因為程度還沒有到運安會要介入，鐵道局要自己監理自己檢討？他也指出，每次責任好像都是承包商扛，沒看到鐵道局有自己的檢討改進。

對此，鐵道局長伍勝園說，有做檢討，對內部人員都有（指懲處），自己本身該負的責任都會負。

李昆澤說，鐵道局負責鐵道系統興建跟管理，施工所引起的軌安事件，卻又是自我監理，客觀性、中立性何在？希望交通部能有解決辦法。

王國材說，初步討論路政司要出來扮演角色，鐵道局有問題的話，路政司長林福山、相關專家會來監督，朝這方向努力。

李昆澤呼籲，鐵道局自我監理問題應該面對，鐵路法修正草案也要提及。目前鐵道局負責業務提升，工程監理問題要改善，台鐵局共計24項興建工程須交由鐵道局來負責，總經費逾235億，鐵道局自我監理實在難以服眾。

立委趙正宇則質疑台南鐵路地下化工程又傳出狀況，日前竟發生施工擾動地質，道碴沉陷逾10公分。

對此，王國材說，鐵道局穿著衣服改衣服，相關風險很高，但這不是理由，工程本身在營運軌道在旁邊，也面臨工地複雜問題，會要求做好。