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他曬電費帳單2個月只繳70元 網見「超省秘訣」全跪了
近來天氣稍回暖，但才剛收起來的冬衣有時又需要臨時上陣，冷、暖氣更是經常交替使用，電費數字恐怕飆高。一名男網友日前就分享家中最近一期的電費帳單，2個月竟只要70元，網友大感震驚，好奇「難道是空屋嗎？」
這名網友在臉書社團「爆廢公社」分享電費帳單，只見帳單上顯示應繳金額僅70元，他也笑說「沒有比較，沒有傷害！」讓網友看了直呼羨慕。他表示自己獨居在三合院，平日只有晚上在家，冬天不需要冷氣、電風扇，根本用不到家電，更透露手機也可以到公司充電，生活基本用電量不大。
網友全都驚呆了，紛紛留言「我一個人就用1000多了...」、「我家電費是你家的200倍以上」、「我家光是繳公共用電就花400多塊」、「我輸了...我們還要繳188元」、「沒繳過低於1000的」，更有人笑問「每晚都只點蠟燭、吃燭光晚餐嗎？」、「你家是不是家徒四壁？」、「這像我家還在裝潢的電費」、「偷接隔壁的電？」
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