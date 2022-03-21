進口越南洋蔥疑中國洗產地？ 陳吉仲：這說法沒有證據

現在正好是國產洋蔥盛產期，疑似有中國大陸洋蔥，借道越南進口洗產地到台灣；農委會主委陳吉仲今天表示，這樣說法沒有證據，會跟越南方面聯繫，也有洋蔥不同品種的檢測。

立法院經濟委員會今邀請農委會針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告。

農業粉專「Linbay好油」提出農業貿易統計，因接獲農民以及貿易商投訴，越南洋蔥現在我國洋蔥進口最大量，甚至有一天就進口1300多公噸，13年前，越南僅進口8公噸，當時農委會主委就被立委質詢狂電，現在一天進口1300多公噸，卻無人說話。

好油表示，屏東洋蔥的盛產期，是蔡總統跟陳主委的故鄉，蔡總統跟陳主委都不願意守護屏東洋蔥了，現在竟然叫他幫忙發聲，覺得真是諷刺。

陳吉仲說，農委會針對可能中國被我們禁止的830項農產品，透過其他國家，尤其是越南洗產地，目前為止沒有任何的證據，但還是會跟越南方面積極聯絡；我們有不管是DNA同樣的品種，或者是不同品種的檢測；洋蔥是國內自己種植，那一般來講，洋蔥需求國內生產占一半，有一半有進口。

陳吉仲表示，農委會責任是要把所有的國人所需要的洋蔥產銷調節做好。但是因為洗產地而影響國內農產品的，會全力來執行，捍衛農民權利，洋蔥價格，過去這幾年產地價格都維持得非常好，是因為輔導農夫成立了公司，不會讓洋蔥的市場受這樣的產銷調節或少數的業者價格的控制，從冷鏈機械化全部一體，重點是農民權利受保障。