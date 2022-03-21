前主播疑吃鳴日號便當腹瀉 台鐵認沒檢驗、交長允加強

前主播葉樹姍19日臉書揭露，近日搭乘鳴日號後發生上吐下瀉，懷疑是車內提供的素便當有問題。立委洪孟楷今天質疑，台鐵是否對合作廠商雄獅旅遊進行定期考核。台鐵說，都有定期考核，但日常確實沒有針對業者提供餐點檢驗。交通部長王國材則說，鐵路法修正案通過前會加強管理。

葉樹姍在臉書上提到，搭乘完鳴日號後發生上吐下瀉的狀況，直覺是鳴日號火車上，從花蓮站接駁運上來的素便當晚餐，隱藏在素魚左下方的黑色丸子惹禍，咬下去不知何物，口感像是太白粉類。

雄獅昨則回應，第一時間致電客戶表達關切之意，後續會提供補償方案；另一名奶蛋素旅客目前未反映有身體不適，已立即與供應商聯繫，了解餐飲品質是否出現狀況。

洪孟楷今天出席立法院交委會鐵路法部分條文修正草案質詢時質疑台鐵與雄獅的分工，以及平常有沒有對業者提供餐點檢驗。

台鐵局長杜微說，行程、供餐、地接等軟體都由雄獅負責，台鐵則負責營運。跟雄獅四年一簽約，也有複查機制，對該案很重視，有直接跟葉樹姍聯絡。不過他也坦言，日常沒有針對業者提供餐點檢驗，但強調對個案有追蹤。

洪孟楷質疑，該不會和雄獅簽四年期間都沒有檢視？杜微說，都會定期考核，合約內也有，每一季都會有考核會議，每年也會有考核結果出來。

洪孟楷說，鐵路法新增47條之1草案提到，觀光服務機要送主管機關核定，內涵、費用和配套措施都要在內。過去沒有規範很詳細就是要亡羊補牢，台鐵希望有多元服務，跟更高檔的服務品質，不能有安全疑慮，吃東西吃到上吐下瀉等於食物中毒，很不應該。

王國材說，現在對雄獅就是收包車租金，跟一定比例權利金，未來47條之1通過後台鐵就可以治理，還沒有通過前也會加強管理。