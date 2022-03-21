《華燈初上》成功秘訣？導演分享幕後點滴 打造懸疑「只有兇手知道自己身份」

《華燈初上》之所以會如此成功，它幕後的一切祕訣，值得你我效仿。

自《華燈初上》2021年11月26日首播第一部以來，它儼然成為台灣最具代表性的影集之一，故事裡頭綻放燈紅酒綠的精彩，有著歌舞昇平的浪漫，更在五光十射的霓虹光影中，上演著形形色色的人生縮影；但表面上的和平背後，卻有著波濤洶湧的暗潮，彼此勾心鬥角的陰險，更有如宮鬥劇般精彩。

《華燈初上》的亮眼成績，不僅締造了精采的收視數據、口碑評價，就連海外的觀影人數，也都成了台劇近年在國際上最具代表性的典範──「兇手到底是誰？」成了影迷們熱烈討論的話題，彼此抽絲剝繭探究真相的過程，更是茶餘飯後的逸趣。

隨著第三部的上線，也宣告著這部作品將邁入尾聲，從籌備初期、田調、拍攝、後製、上映到宣傳，《華燈初上》的劇組團隊付出了極大心力在打造幕後的一切，對他們來說，那段過程雖然辛苦、煎熬，但看到觀眾的迴響和發酵，就知道這一切全部都值得了。

註：本文不包含任何劇情雷，可放心閱讀

這回，我們邀請導演連奕琦和製作人張雅婷暢談背後拍攝的點滴，讓我們探究這成功作品的背後，付出了多少苦工。

連奕琦笑說，「在拍《華燈初上》前，有預期到這部應該會有不錯的成績，但根本沒料到會爆紅成這樣，這種超乎想像的反應，真的很謝謝觀眾。」

1、前期龐雜的準備功夫

張雅婷分享，其實《華燈初上》的製作籌備，從2019年就已經開始了劇本構思，導演連奕琦2019年7月加入劇組，這才漸漸把主創團隊建立起來，「由於初期故事的主軸是90年代的條通故事，比較是我們大部分成員的兒時過往，大家憑藉著那時候的記憶，開始探索田調的方向。」

連奕琦表示，最一開始，他思考的是如何將整個影集拉回到30年前的歲月，包含製作的呈現、場景的搭配與年代的考究。直到2020年2月，編劇杜政哲先完成了前三集的劇本之後，他依據裡面的各種元素做大量的線索，一點一滴鋪陳關鍵場景，當有了這些細節，才能讓美術團隊去籌備。

2、完美講究的美術設計

由於田調初期，關於中山北路條通的書面資訊真的非常少，這使得劇組必須用大量的口頭訪談，勾勒出早期日式酒店的風俗和文化，除了日式酒店外，還訪問了黑道、刑警、電視台相關人員。

不僅如此，美術團隊更用了整整一個月的時間，翻遍了90年代的書籍、電影、雜誌、廣告，從中建立出那時候的流行文化、穿搭打扮，並以此作為延伸。

值得一提的是，其實那時候的日式酒店，小姐們穿的主要都是旗袍，但如果在劇中一直都只有旗袍出現的話，也會讓服裝的層次稍顯單調，所以劇組才參考許多當年日本流行的偶像明星，並賦予每一個小姐不同的模仿對象，藉此營造出更多時尚的氛圍。

3、大量街訪田調的重要性

雖有了場景、有了時代的元素，不過劇本在撰寫的初期，關於條通、日式酒店內的東西卻比較少。張雅婷說，為了了解他們的文化，劇組還自己報名了條通的觀光導覽，更藉此認識了媽媽桑，再由她引薦、熟識曾經在酒店當公關的少爺，也正是這樣一層一層的溝通，才勾勒出歡場底下的獨特風貌。

連奕琦為了幫助每一個角色融入當代的氛圍和情調，特別邀請媽媽桑為大家上課，演員們還實際到酒店去實習，了解待客的禮儀、使用打火機的方式、倒酒的手勢、儀態等細節。

他說，觀眾比較不知道的是，相比台式酒店的「直接」，日式酒店的小姐們其實很像上班族，她們傍晚5點上班、半夜1點下班，白天還有很多事情要忙，像是練日文、商務拜訪、打高爾夫、逛畫展、觀光導覽、遊故宮、陽明山等，這些田調的細節也成了後來劇本的內容。

4、扣人心弦的場景打造

酒店場景的講究、小姐化妝間的塑造、後巷的微小細節，《華燈初上》裡的環境，相信是許多觀眾歎為觀止的驚喜。連奕琦分享，因為劇裡面的場景很多、加上想呈現那個年代的台北面貌，一開始真的想要找實景拍，但因為現在很難找到和當年那麼相符的日式酒店樣貌，因此最後改為搭景呈現。

「我們一度還想要把店門口和整個林森北路巷子都搭起來！」製作人笑說，後來考量到這樣建造起來，預算會整個翻倍，加上店外和巷口的戲份並不多，所以決定還是找實景拍攝。

不過，許多條通的細節，像是巷口的超商、路邊的紅線等等，都是靠後製來修掉，「那時還沒有超商、地上也沒畫紅線，特效團隊真的很厲害。」

5、亮眼的卡司塑造

不可否認的，《華燈初上》的成功關鍵之一，絕對是那亮麗的演員陣容，光是一個配角或客串角色都能在其他電影、影集裡擔綱男女主角的卡司下，幾乎每一幕場景都有讓人目不轉睛的期待。

連奕琦表示，除了林心如跟楊謹華是一開始就確認的人選之外，其他演員們都是整個團隊花了很多的時間互相討論、選角出來的，再透過實際見面、溝通，慢慢挖掘角色的雛形。

「不過，其實選角組花最大力氣的地方，是找日本客人，因為我們一定要日式酒店的客人是日本人，要找到這麼多能長期配合的臨演是個大工程。」

至於每個客串的超大咖配角，連奕琦笑說其實那是一連串的玩笑話，「心如其實有認真在想，若要強力的宣傳，強大的卡司一定是版權銷售上的加分，於是她靠著自己的廣闊人脈，親自打電話邀約，促成後來的友情客串。」

他笑說，「後來大家還腦力激盪，看誰跟誰比較熟，就邀對方來客串演出。」

6、架構完備的劇本

在《華燈初上》裡，劇組用了大量的穿插倒敘、前後呼應的手法，一點一滴交織故事的全貌，但由於人物龐雜、關係交錯、互相影響，剪接時的脈絡就成了後製時的關鍵。

製作人分享，「所以在我們剪接團隊裡面，工作人員就有5、6個，一開始是先照著劇本順剪，後期再依著劇情需要和節奏來調整，光是剪接的功夫，就花了10個月以上的時間。」

這當中，必須顧及細節的差異、時序的跳躍、邏輯的吻合，絕大部分的關鍵都是在劇本時就建立起來的。

連奕琦透露，像是第一部的前三集，就剪出了三種不同的版本，因為那是整部影集的節奏定調，「如何把懸疑感加重？怎麼讓觀眾理解故事的背景、人物的個性？最終觀眾看到的版本，是大家討論好幾回後才有的結果。」

7、角色設計安排與氣氛營造

在《華燈初上》裡，連奕琦為了營造劇情撲朔迷離、峰迴路轉的情境，他特別讓演員在拍攝時，都完全不知道劇情的走向，因此很多演員其實一開始也不知道自己是不是會死、是不是最後會不小心失手殺人。

他分享，「我們劇本是順著給，每三集給一個劇本，因此大家每次收到劇本時，都很期待看到後續角色的發展，他們大概也是直到拍到第三部時，才知道兇手是誰。」

值得一提的是，「只有兇手知道自己是兇手！」連奕琦坦言，「只有兇手本人，是在拍攝的前期就知道劇情走向，但兇手不能跟其他演員說、也絕對必須全程保密，這是比較辛苦的一點。」

這也呼應了外界猜測「兇手是誰，劇組一定一直在換」的傳言，而是早從拍攝初期，兇手就已經定案了。

也正是如此微妙的氣氛營造，讓真相不斷蒙上一層神祕面紗，更讓故事非常引人入勝，導演說，「建議觀眾最後看到結局時，不妨回頭重新看看第一部、第二部的兇手演技，你會發現兇手的眼神，其實一直跟其他人不太一樣。」

（本文出自2022.3.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）