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新店安坑一早多處停電讓居民爆氣 台電：饋線跳脫

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新店今早發生停電。圖為過去新店家樂福停電時，店員拿起手機手電筒站櫃情況。圖／本報資料照片
新店今早發生停電。圖為過去新店家樂福停電時，店員拿起手機手電筒站櫃情況。圖／本報資料照片

停電在近日成為話題，今凌晨在台北內湖才發生無預警停電情形，沒想到一早新北新店也有同樣狀況，讓不少在地居民大罵。台電回應，今早為安康二次變電所線路故障，目前已緊急派員搶修中。

台北內湖成功路五段至金龍路一帶在今凌晨2時05分無預警停電，時間還沒到一天，新北新店也發生停電情況。有居民在網路分享，今早7時21分安祥路一帶發生停電狀況，讓不少在地居民氣的在社團大罵。

台電回應，安康二次變電所今早7時20分因線路故障導致饋線跳脫，造成新店區祥和路、安祥路、安康路三段、安康路二段、安康路、安一路二段、建業路、北宜路二段一帶停電。台電表示，約7時23分接獲停電訊息，並已派員緊急前往現場進行搶修中，預計9時25分復電。

新店安祥路一帶今早發生停電情況，引發在地居民不滿。圖／取自新店好厝邊
新店安祥路一帶今早發生停電情況，引發在地居民不滿。圖／取自新店好厝邊

停電 台電 新北

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