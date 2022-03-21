台鐵企工周三陳情求撤公司化草案並提5問 王國材回應了

台鐵公司化在即，目標2024年1月掛牌，近日將審查「國營台鐵公司設置條例」草案，該舉也引發台鐵員工不滿。台鐵企業工會說，周三將動員會員赴立法院陳情，要求退回草案並進行協商。對於工會今提的五大疑問，交通部長王國材直言工會「很多沒有非常了解狀況」，會在周四「台鐵體質改革公聽會」中說明。

台灣鐵路企業工會今天再次緊急通知會員，並指出周三動員至立法院陳情抗議活動，請務必站出來，展現力量，要求立法院退回草案，要求交通部與本會協商完畢後，方可送審，如此台鐵公司化才能走向正軌。

工會也說，對於當天請假參加本活動者，深表敬佩之意，也提醒各位會員，依據勞基法，勞工請假主動權為工本人，主管無權阻攔，如遇主管不准者，請立即告知本會任何幹部，該會將採取行為告發主管。

工會說，無法接受未經協商、鴨霸推出的草案，要求退回草案，將所有草案配套都協調好。再進行審查。工會強調，不完備的草案。

工會說，現行草案存在者諸多缺點與陷阱，包含在乎的鐵路安全未提及，也未明定；未來行政院軍公教調薪未納入，質疑行政院長蘇貞昌說的會保障在哪。

工會也說，未來鐵路公司自辦銓敘，資位人員身份將難認定；員工宿舍全面收回，所有員工必須全部搬出；未來公司薪資制度與福利未改善。加上其他未提及事項，在草中並未敘明，使鐵路員工處於前途未明、任人幸割的處境。唯有大家站出來，展現力量，進行抗爭，要求退回協商，才能讓尸位素餐的官員明瞭全體鐵路人的憤怒。

對於工會的五大疑問，王國材今天出席立法院交委會鐵路法部分條文修正草案詢答，會前接受媒體聯訪時表示，對於工會指出安全改革沒有放在公司條例，他認為安全改革是現在進行式，都在進行中。

此外，王國材說，工會談到公司化以後調薪問題，認為公教人員調薪沒有寫裡面，但他說，國營公司其實都是比照公教人員，像是今年也是調4%不用特別記載；至於宿舍被收回問題，他也強調是不可能的，目前是職務宿舍，營運部分部不可能收回。

王國材也補充，資位人員由銓敘部授權台鐵公司辦理，不影響員工權益。留原資位人員，也會俟機調整薪資福利。不會只管從業人員。

針對台鐵是否調票價，王國材說，安全跟營運改革是首要重點，安全跟營運，尤其準點方面沒有做到，就調票價，民眾沒辦法接受。不是說不調，而是做完安全改革後，適後適當時間該反應就反映，營運安全都在進行中。