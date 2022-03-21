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一周兩波鋒面接力襲 周三起各地有雨、雨勢還增大

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
好天氣將在周二起，隨著鋒面接近出現變化。記者侯永全／攝影
好天氣將在周二起，隨著鋒面接近出現變化。記者侯永全／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周有兩波鋒面接力襲台。今天華南中層雲系移入，伴隨大範圍零星回波；各地有零星降雨，竹苗及中部山區較明顯；馬祖有濃霧。

吳德榮說，截至清晨4時53分，本島平地最低氣溫為新北石門區的17.6度，其他各地區最低氣溫：中部台中大甲區18.4度，南部台南白河區20.5度，東部花蓮壽豐鄉19.3度。

吳德榮說，今天華南中層雲系通過，為各地帶來局部短暫降雨的機率；白天起各地漸轉為多雲時晴，溫暖微熱、早晚涼；各地氣溫：北部18至29度，中部18至31度，南部21至32度，東部19至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明晨起「鋒面」南下，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台氣溫略降，稍轉涼。

吳德榮說，周三鋒面的厚實雲系移入，各地有局部陣雨，雨勢增大；北台高溫降至20度以下、整天濕涼微冷，其他地區氣溫亦下降、也轉涼，「乍暖還寒」，應注意。

吳德榮說，周四下午起至周五降雨明顯減緩，但仍有局部短暫雨的機率，氣溫回升。周五晚至周六下午為空檔，各地皆為多雲時晴，氣溫續升、暖熟如夏。

吳德榮說，周六晚起另一鋒面到，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；下周日、一各地仍受這波鋒面影響，明顯降雨，濕涼微冷。春季冷、暖、晴、雨，變化頻繁，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。

吳德榮 新北 白河

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