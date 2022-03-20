農地工廠漏洞 環團：新舊廠「混水摸魚」共同申請納管

農地違章工廠樣態多，不少廠商刻意鑽漏洞，環團在北中南都發現農地長出「集合式工廠」，倉儲跟工廠電表混在一起難以斷電，成為第一線稽查難題；還有業者為既存工廠申請納管時「偷渡」新增建工廠，類似誇張案件恐怕多不勝數。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇說，近年在新竹、台中、台南、高雄都發現「農地集合式工廠」，例如新竹有個農地建築占地高達八千平方公尺，名義上是堆置貨物的倉儲，但卻分成多個小單位分租，有些是不受工輔法管轄的倉儲、汽修廠，但也有精密機械加工廠，若電表與其他業者相連無法直接斷電，實務執行困難，甚至有工廠先假意轉型為倉儲，風頭過了又恢復生產。

蔡佳昇也說，過去曾到彰化埔心一間鋁製造廠現勘，而該間工廠是利用保麗龍作為鑄造模具，由於鑄造手法較為新興，在經濟部定義竟然是屬於可納管的低汙染製程，但每天大量焚燒保麗龍產生濃濃廢氣，在30公尺外就可聞到類似燒塑膠的難聞氣息，味道噁心到令他乾嘔，居民近來在當地多次掛白布條抗爭，工廠才稍微收斂，現在正在協商遷廠。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化縣有一間既存多年的農地違章工廠，但2016年5月20日之後旁邊又新增建一間工廠，照理說應該要斷水電或拆除，但業者最近將兩間工廠統包在一起申請納管，竟然「混水摸魚」通過了，不曉得過去還有多少類似的漏網之魚沒抓到，若政府再不積極處理，農地違章工廠只會繼續擴散。

施月英表示，雖然工輔法納管期限將至，但現在仍有許多工廠仍未申請，擔心最後會不了了之，但政府明明已經掌握許多資料，先對這些未申請納管的農地違章斷水電並不困難，只是政府不想做事，態度消極、被動，幾乎是不告不理，「這真的不是一個政府該做的事」，只會讓民間團體跟第一線公務人員的努力白費。