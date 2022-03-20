農地工廠納管大限明最後一天 環團籲列優先名單斷水電

明天為農地違章工廠申請納管「大限」，經濟部統計仍有八千家未申請，行政院長蘇貞昌日前稱納管期限一到「不會馬上斷水斷電」引發爭議，環團批評，此種宣示形同讓違法廠商存有更多僥倖心態，也讓公部門執法無所適從，呼籲列出優先名單，期限一到就要稽查並執行斷水電，恢復台灣農地農用。

成大都市計劃學系助理教授閻永祺表示，過去曾參與嘉義、南投農地違章工廠清查及輔導工作，願意接受納管的通常是資源較豐厚的業者，而遲遲未申請納管的多半是付不出費用，或土地是承租而來、但地土不同意納管，還有一部分抱持觀望及僥倖心態；有些工廠因遭到檢舉、稽查而搬遷或停業，對產業汰換及環境用地是好事，不過工廠員工很多為弱勢族群，需要留心是否需要啟動另一個社會機制。

閻永祺表示，其實既有違法且未納管的農地違章工廠名單都能夠掌握，但在真正斷水電之前還有很多行政程序要走，例如還要先勒令停工，且現在很多申請納管案件陸續進來，地方政府必須審查大量的改善計畫，要真正對全數未納管業者斷水電，恐怕會耗費不少時間。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，兩年前工輔法通過後號稱不得新增建農地工廠，跟現狀落差太大，目前仍有八千多家農地工廠未納管，應依照面積大小或資本額多寡分出優先順序，要求各地方政府積極斷水電或拆除，並且訂定具體執行目標跟期限，另外未來仍會有更多新增建農地違章工廠，也要列為第一查處名單，不能再讓農地繼續「失血」。

政大地政學系教授徐世榮表示，農地農用才能保護土地，並確保國內維持一定的糧食自給率，不過隨著時代演變，農地也應該重新適當規畫，區域計畫法或國土計畫法都要通盤檢討，例如讓民眾有機會參與土地討論，讓農地保護跟地方發展可以取得平衡，無奈的是現實牽扯很多政治因素及經濟利益，通常都難以執行。