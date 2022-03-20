心痛「農地工廠毀了村莊」 不敢具名檢舉怕遭報復

工輔法通過兩年，檢舉新增建農地違章工廠依然困難重重，目前最方便方法是首長信箱或市民專線，但多數皆要求留下真實姓名及電話，讓檢舉人打退堂鼓；本報近日收到嘉義民眾匿名信，家鄉農地蓋了許多非法工廠跟農舍，「幾乎毀了整個村莊」，他曾以真實名字檢舉，卻被業者找到辦公室，根本不敢再具名投訴。

這名讀者指出，政府開放農地興建農舍，接著又開放農地自由買賣，「感覺台灣政府不需要再有農田了」，兩項政策加起來等於鼓勵有錢有閒的人購買農地蓋農舍，一開始按照規定蓋好後，就開始蓋違建或水泥鋪地，「不想看到台灣農地被破壞，希望有一天政府將不應該在農地上的建築物趕出去，還原台灣農地」。

讀者表示，他看到村莊農地一塊塊被外來的有錢人踐踏蹂躪，實在很心痛，也擔心排出來的汙水到哪裡去，「種植灌溉種出重金屬給台灣人吃嗎？」他期待工輔法修過後可以徹底執行，也希望農委會要讓遭到破壞的土地還原到可以實際農業生產；不過他曾經具名檢舉卻被找到辦公室，因此不敢再以真名投訴。

這樣的案例在台灣只是冰山一角，地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，一般民眾如果熟悉網路操作，多半會用地方政府的首長信箱陳情、檢舉，只是幾乎都要提供名字甚至身分證字號，其他方式則要自己行文給地方政府，但對民眾來說書寫公文書要有文字能力也要了解公文格式，才不會被退件，造成一定的檢舉門檻。

蔡佳昇表示，許多民眾轉而向地球公民基金會檢舉，近兩年收到1500封信，有九成都不願意具名，連電話聯繫都要使用公用電話，很多匿名檢舉人都提到，農地違章工廠業者到處放話「要是抓到檢舉人就讓他完蛋」。

蔡佳昇說，即使地方政府接受陳情，現勘跟斷水電等流程依然曠日費時，有時候明明是有具體事證的新增建工廠，但地方人員卻回文說沒有加工事實、或是到了現場大門深鎖無法稽查，下次排現勘可能要半年以後，態度相當敷衍，有些甚至還要再檢舉一次。

蔡佳昇說，根據經驗從檢舉到斷水電流程大約要四個月左右，他們目前檢舉了470件，其中有52件遭到斷水斷電或是拆除，剩下400多件有許多仍在稽查當中，石沈大海、沒有進度，需要繼續追蹤。